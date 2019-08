Los Angeles (dpa) - Mit einem neuen «Joker»-Trailer stimmt das Studio Warner Bros. kurz vor der Filmpremiere auf das Gruseldrama ein. Joaquin Phoenix (44, «Walk the Line») zeigt in der Rolle des ikonischen Gruselclowns in dem Video ein verstörendes Porträt des Batman-Widersachers Joker.

Er spielt den erfolglosen Komiker Arthur Fleck, der in der fiktiven Metropole Gotham City zunehmend dem Wahnsinn verfällt. Das Drama soll beim Filmfest in Venedig erstmals aufgeführt werden.

Er habe nur noch negative Gedanken, erzählt Arthur Fleck in einer Therapiesitzung, bevor er mit weißer Schminke und Clown-Maske zum Schurken wird. In dem Film von Regisseur Todd Phillips spielen auch Robert De Niro, Zazie Beetz und Frances Conroy mit. Der Comic-Bösewicht war in früheren Filmen unter anderem von Jack Nicholson, Heath Ledger und Jared Leto dargestellt worden.

«Joker» ist bei den gerade angelaufenen Filmfestspielen in Venedig im Wettbewerb um den Goldenen Löwen. Er feiert dort am Samstag seine Weltpremiere. In den USA soll der Film am 4. Oktober in die Kinos kommen, in Deutschland eine Woche später.