Los Angeles (dpa) – Der britische Schauspieler Tom Holland (24) soll für "Spider-Man 3" von einem weiteren Landsmann Verstärkung erhalten. Alfred Molina (67) werde in seiner früheren Rolle als der Bösewicht Dr. Otto Octavius zurückkehren, berichteten die US-Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" am Dienstag.

Im Oktober wurde bereits bekannt, dass der Brite Benedict Cumberbatch in seiner Superheldenrolle als "Doctor Strange" bei dem nächsten Spinnenmann-Abenteuer mitspielen wird.

In der ersten "Spider-Man"-Reihe mit Tobey Maguire in der Hauptrolle war Molina 2004 als der Wissenschaftler "Doc Ock" zu sehen, der nach einem missglückten Experiment mit tödlichen Tentakeln Peter Parker alias Spider-Man das Leben schwer machte.

Seit 2017 spielte Tom Holland zweimal den Superhelden, zuletzt 2019 in "Spider-Man: Far From Home". Die Dreharbeiten für den dritten Teil finden unter der Regie von Jon Watts statt. Sony will den Film im Dezember 2021 in die Kinos bringen.

