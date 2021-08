Von Gregor Tholl

Mit Loriot verbinden viele Deutsche Fernseh- und Filmhöhepunkte der 70er, 80er und 90er. Zum zehnten Todestag des großen Humoristen am Sonntag erinnert die RNZ an Worte, Wendungen, Charaktere, Sketche und Filme aus dem Gesamtkunstwerk des Vicco von Bülow, der 1923 in Brandenburg/Havel zur Welt kam und 2011 am Starnberger See starb.

> A wie "Ach", "Ach was!?": häufige Kommentare von Loriot-Figuren.

> B wie Badewanne: "Die Ente bleibt draußen", heißt es im gezeichneten Sketch "Herren im Bad" mit Herrn Müller-Lüdenscheidt und Dr. Klöbner.

> C wie "Cartoon": Erste Fernsehsendung von Loriot (1967 bis 1972).

> D wie Dickie: In der Sketchfolge "Weihnachten bei Hoppenstedts" sagt das Kind endlich sein viel angekündigtes Gedicht auf: "Zicke Zacke Hühnerkacke."

> E wie Eheberatung: Schaumolweiß – das ist noch etwas weißer als weiß und die Lieblingsfarbe von Frau Blöhmann.

> F wie Frühstücksei: Zeichentrickdialog über ein zu hart gekochtes Ei. "Eine Hausfrau hat das im Gefühl."

> G wie gequatscht, ins Essen: Kalbshaxe Florida kann der Gast im Restaurant kaum essen, weil ihm ständig "ins Essen gequatscht" wird.

> H wie Heinzelmann: Die Vertreter stehen Schlange bei Frau Hoppenstedt. "Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann."

> I wie "Ich schreie dich nicht an!": Die Knollennasen-Ehefrau kann nicht fassen, dass Hermann nichts machen und einfach nur sitzen will.

> J wie Jodeldiplom: Frau Hoppenstedt studiert. "Da hab ich was in der Hand ... (...) Da hab ich was Eigenes ... Da hab ich mein Jodeldiplom."

> K wie Knollennase: Seine gezeichneten Figuren mit der dicken Nase waren für Loriot die Menschen schlechthin.

> L wie Lametta: Längst ist Opa Hoppenstedts Heiligabend-Ausspruch "Früher war mehr Lametta" zum geflügelten Wort geworden.

> M wie Mops: Loriot fand: "Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos."

> N wie Nudel: Beim Pasta-Essen wischt sich Hildegards Verehrer mit der Serviette den Mund ab. Dabei bleibt eine Nudel hängen und wandert durchs Gesicht.

> O wie OE in "Ödipussi": Kinofilm von 1988. Muttersöhnchen Paul Winkelmann bandelt mit der Psychologin Margarethe Tietze an – seine Mama Louise (Katharina Brauren) wird seeehr eifersüchtig.

> P wie "Pappa ante portas": Kinofilm von 1991. Heinrich Lohse wird in den Ruhestand versetzt und treibt seine Frau Renate in den Wahnsinn.

> Q wie Quallenknödel: "Dann hätt ich vorhin auch meine Quallenknödel legen können" ist ein denkwürdiger Satz aus einer Scrabble-Runde in "Ödipussi".

> R wie Radio Bremen: Haussender des Humoristen, der von 1976 bis 1978 die sechsteilige Serie "Loriot" produzierte.

> S wie Steinlaus: Das Tierchen steht als "Petrophaga lorioti" tatsächlich im "Klinischen Wörterbuch Pschyrembel".

> T wie Tante Hedwig: Gespielt von Irm Hermann ist sie ein absoluter Höhepunkt in "Pappa ante portas".

> U wie UE in übersichtlich: Loriot-Ausdruck der Verwunderung über kleine Portionen im Gourmetrestaurant: "Das sieht übersichtlich aus."

> V wie Vic Dorn: Beim Gespräch mit Horrorfilmdarsteller Vic Dorn will die Interviewerin das echte Gesicht unter dessen angeblicher Maske sehen. "Wie ... Was ... Abnehmen?"

> W wie Wum und Wendelin: Loriots Zeichentricklieblinge – der Hund und der Elefant – machten Karriere beim ZDF.

> X wie X-mas, also Weihnachtszeit: Loriots Gedicht "Advent" nimmt die deutsche Besinnlichkeit mit einer mordenden Försterin treffsicher aufs Korn.

> Y wie das Y in Evelyn Hamann: Was wäre Loriot ohne seine 2007 verstorbene Sketch-Partnerin gewesen?

> Z wie Zipfelchen: Vokabel der Verkäuferin im Spielzeugladen, die Opa Hoppenstedt entlocken will, ob das Enkelkind ein Junge oder Mädchen ist.