Worms. (voe) Die Nibelungenfestspiele in Worms haben ihr Kartenkontingent deutlich erhöht. Nun dürfen 700 Besucher zu den "Luther"-Vorstellungen vor den Dom kommen, ursprünglich ging man von 500 aus. Vor der Pandemie betrug die Platzkapazität ca. 1200 Zuschauer. Der Vorverkauf für die jetzt zusätzlich zur Verfügung gestellten Karten hat begonnen.

"Luther" ist ein Auftragswerk der Nibelungenfestspiele, das am 16. Juli uraufgeführt wird. Geschrieben wurde es von dem Schweizer Büchnerpreisträger Lukas Bärfuss, die Regie übernimmt Ildikó Gáspár. Dass diesmal nicht der Nibelungenstoff thematisiert wird, sondern die Reformationsgeschichte, liegt an der Historie: Im April jährte sich zum 500. Mal Luthers spektakuläre Verteidigungsrede vor dem Reichstag zu Worms.

Laut Veranstaltern werde diese Geschichte "als hoch spannende Staatsaffäre zwischen Machtintrige und Religionskampf" aufgearbeitet. Das Bärfuss-Stück "Luther" zeige, wie es dem Reformator als öffentliche Person gelingen konnte, "nicht nur eine Kirche bis in ihre Grundfeste zu erschüttern, sondern auch die Welt zu verändern – bis in unsere Gegenwart hinein". Noch immer ist es erstaunlich, wie es ein rebellischer Mönch schaffen konnte, so viel Einfluss zu gewinnen. Er wies Päpste, Fürsten und sogar den Kaiser in ihre Schranken.

Die aktuellen Hygienevorschriften werden eingehalten, deshalb bittet Intendant Nico Hofmann die Besucher darum, den Mindestabstand zu wahren und Masken zu den Vorstellungen mitzubringen. Neben "Luther" steht noch ein umfangreiches Rahmenprogramm auf der Agenda, darunter ein Autorenwettbewerb mit Ensemblemitgliedern des Nationaltheaters Mannheim, ein Kindertag vor dem Dom oder eine Lesung von Suzanne von Borsody.

Info: "Luther" bei den Nibelungenfestspielen Worms, 16. Juli bis 1. August, www.nibelungenfestspiele.de