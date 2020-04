Von Franz Schneider

Heidelberg. Wie ist der Blick des Dichters Hans Thill zu deuten? So wie ihn Dirk Skiba fotografiert hat, die kräftigen Hände auf der Mauer abgestützt, das Gesicht in Falten geworfen, der Mund schmallippig, die Augen angestrengt hinter der leicht verrutschten Brille. Ein Porträt des Dichters am Ende seiner Gedichte, es stimuliert zur Deutung. Zu Deuten gäbe es den "heiseren Anarchimedes", nicht mit Archimedes zu verwechseln, so der Titel von Hans Thills neuesten Gedichten, im Leipziger Poetenladen liebevoll ins Schaufenster drapiert.

Der Ton darin ist angestrengt, bisweilen zornig, oft wehmütig. Die Stimme wird rau, wenn sie so ganz genau aussprechen, herausschreien will, was der Kopf wahrgenommen hat. Die Welt für ihn scheint aus den Fugen zu sein, die Sinne formen darum nur eine Kette von Widersprüchen. Wer den Heidelberger Lyriker und Übersetzer Hans Thill zuvor schon gelesen hat, wird sein poetisches Verfahren wiedererkennen, das Prinzip der Überraschung, der ungehörigen Kombination.

So beginnt ein titelloses Gedicht, das seltene Erden an sich geklammert hat, mit einer klar formulierten Aufforderung: "Das muss man lernen: an einem Fenster vorbeigehen, vom Baum fallen." Danach überblickt einer vielleicht umso genauer die Elemente, aus denen Hans Thills Gedichte sich ziemlich regelmäßig zusammensetzen: Natur, Tiere, Haus und Dorf, auffällig zudem das Essbare, das Brot und der Honig. Aber dann ein Titel wie: "Lexikon der essbaren Organe", unter dem die Zeilen beginnen: "Wenn du den Löffel in die Hand / nimmst, ist schon Krieg in den Gärten / und Brunnen werden unter Sand gelegt."

Bedrohung und Unterminierung, das gilt nicht nur für die Welt, wie einer sie wahrnimmt und der Gewohnheit, deren Macht einer unterliegt, sondern sehr wohl auch für die Sprache. Bereits die Motti der einzelnen Abschnitte sind ungewöhnlich. Die deutsch-amerikanische Lyrikerin Rosmarie Waldrop fragt: "Sodass es ohne den Buchstaben, der tötet, keinen Geist gibt, Leben zu spenden?" Und der barocke Kaspar von Stieler fordert: "Man lass‘ ein Wörterbuch nur den Verdammten schreiben." Ob das auch ein bisschen der Schreibhaltung Hans Thills gleicht? Ein alter Anarchismus ist ihm offenbar nicht völlig auszutreiben: "Look like Bakunin", "Mit Kropotkin" heißen zwei Poeme. Überhaupt korrespondiert bei ihm die Welt mit ihren Bruchstücken mit den Trouvaillen des Belesenen, folglich erinnert er auch an die "Die Ästhetik des Widerstands".

Vor den Anarchisten findet man ein "Lob auf Niki", ja genau der, der seiner Ohren wegen stets ein rotes Käppi trug. Wie war sein Schicksal? "Niki verbrannte, wurde gelöscht, verbrannte." Wenn es einem dabei nicht zu heiß wird, könnte man darüber fast schmunzeln.

Info: Hans Thill: Der heisere Anarchimedes. Gedichte. Poetenladen Verlag, Leipzig 2020, 112 S., 18,80 Euro.