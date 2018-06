Von Milan Chlumsky

Thomas Scheibitz, 1968 bei Dresden geboren, ging es schon bei der ersten Ausstellung 1995 darum, die gängigen Kategorien der Malerei aufzulösen: So hat das Bild weder figürlich noch abstrakt zu sein, es hat nichts zu erzählen, es darf Elemente von Comics, Werbung, Landschaftsmalerei, Bühnenbild, Piktogramme oder auch ikonische Zeichen enthalten - unter einer Bedingung: Es darf keinen Sinn ergeben. Da es keinen Sinn ergibt, ist es absolut neu. Und in gewissem Sinne auch unnachahmlich.

Die jetzige Ausstellung in Ludwigshafen war zuvor in der Kunsthalle Bonn zu sehen. Laut Scheibitz haben sämtliche Werke auch mit der Kunstgeschichte zu tun. In Bonn stolperte eine Kulturredakteurin über das Bild Toledo (Ansicht und Plan von Toledo), sie entsann sich El Grecos, doch davon war keine Spur zu finden. Sie hat letztlich kapituliert und die Arbeiten als langweilig und anstrengend bezeichnet.

Doch ganz so einfach ist es nicht. Die frühe Arbeit "Dunkle Landschaft" (1995) ist das einzige Bild der Ausstellung, das sowohl etwas über die nächtliche Atmosphäre erzählt als auch darüber, dass der Maler eine wohl überlegte Entscheidung traf, um seine Malerei dort zu positionieren, wohin sich selten jemand traut: Er verweigerte sich so konsequent wie möglich dem Begriffspaar "figürlich/ abstrakt". Das "Niemandsland", das so entsteht, hat den gleichen Wert wie die auf einem großen Arbeitstisch aufgestellten Gegenstände, die der Besucher eventuell in einem der Bilder wiederentdecken kann - oder auch nicht.

So ist ein Porträt etwas ganz anderes als ein Porträt, auch wenn Scheibitz ursprünglich von einem Porträt ausgegangen ist. "NNO" kann eine Windrichtungsangabe sein, muss es aber nicht. Im Übrigen kann ein seltsames X in der Mitte des Bildes auch bedeuten, dass die Annahme nicht stimmt. In dem Bild "SSW" 2017 ist zwar eine Kerze zu erkennen, alle anderen Elemente bleiben jedoch nur Hypothesen. Eine Begründung, weshalb dem so ist, fehlt selbstredend.

Thomas Scheibitz hat eine Nische in der modernen Malerei entdeckt, wo es nur um das Zeigen geht (you see what you see), jegliche Suche nach einem Sinn ist überflüssig. Unnötig daher zu fragen, ob es Absicht ist, dass bestimmte Farben wie ein verblasstes Aquarell daher kommen, denn technisch ist es lediglich eine Mischung aus Öl, Vinyl, Sprühfarbe und Pigmentmarker, die in mehreren großformatigen Bildern Verwendung finden.

Es könnte ihm auch darum gegangen sein, malerische Dekorarrangements aufzubauen - manche Objekte thematisieren die Buchstaben des Alphabets - ohne Beziehung zum Raum oder anderen Bildern. Passiert es dennoch, dass sich eine mögliche Bedeutung im Bild wiederfindet, ist der Maler genauso schnell mit dem Pinsel bei der Sache: Sie wird einfach übermalt. Dann verschwindet auch jene "Andockung an die Realität", die angeblich den latenten Sinn all dieser großformatigen Bilder ausmacht. Lieber Betrachter, übernehmen Sie!

Info: "Thomas Scheibitz, Masterplan/Kino". Wilhelm Hack Museum Ludwigshafen, bis 12. 8.; Katalog: 35 Euro.