Wiesloch. (RNZ) Mit "Kribbeln im Bauch" landete Pe Werner 1991 einen Hit. Zu den Brausestäbchen des Erfolgsrezepts kommt nun noch "Ne Prise Zimt". In ihrem gleichnamigen neuen Programm widmet sich die 61 Jahre alte Heidelbergerin augenzwinkernd deutschen Weihnachtsritualen und Geschichten rund um Panikgeschenkkäufe in letzter Minute, Schneeschipppflicht, Gänsefüllungen und Tannenbäumen zwischen Lamettazwang und Brandschutzversicherung.

Begleitet von Peter Grabinger am Flügel, schlendert sie unterhaltsam durch ein musikalisch bepudertes Winterwunderland aus Pop, Jazz und Chansons aus eigener Feder, garniert, gewürzt und abgeschmeckt mit Weihnachtsklassiker in besonderen Arrangements. Am Freitag, 3. Dezember, um 20 Uhr, startet ihre neue Show in Wiesloch im Palatin.

Schon in den 1980er-Jahren war Pe Werner in der Kleinkunst- und Kabarettszene ihrer Heimatstadt Heidelberg unterwegs. Auch 40 Jahre später sorgt sie noch für Hörgenuss, der in den Magen fährt. Ihre Shows sind mehr als Konzerte, sie sind gespickt mit bekannten Balladen und neuen Arrangements, amüsanten Gedichten und Glossen aus dem Leben der Musikerin.

Info: Wiesloch, Freitag, 3. Dezember, 20 Uhr, Palatin, Staufersaal. Karten für 24 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.