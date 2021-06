Von Volker Oesterreich

"Ökologie und Kunst sind zwei Seiten einer Medaille." Das steht für den Wiesenbacher Konzeptkünstler und ehemaligen Kommunalpolitiker Samuel Fleiner seit mehr als 30 Jahren fest. Mit Haut und Haaren hat er sich den Prinzipien der Nachhaltigkeit verschrieben. Er will Augen- und Ohrenöffner sein und sein Publikum erst in Erstaunen versetzen, um es dann zum Nachdenken und zum verantwortungsvollen Handeln anzuregen. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit Ideenreichtum, Entdeckungsfreude und einem gewissen Quantum Spaß, wenn er die vertrauten Pfade konventioneller Kunstrezeption verlässt.

Fleiners ungewöhnliche Aktionen wie etwa das "Konzert für sieben Schiffshörner und einen Regionalzug" im Neckartal, sein Ballett für Bagger und Baumaschinen oder sein stählernes Lesesessel-Regal, mit dem er an die Bücherverbrennung durch die Nazis erinnert, sorgten national und international für Aufsehen. Figaro hier, Fleiner da. Ob in der Bundeskunsthalle in Bonn oder im Umweltbundesamt in Dessau, ob in San Francisco oder in Dubai, überall sorgte der kreative Kopf mit seinen Aktionen und Objekten schon für Furore.

Geboren wurde der umtriebige Weltbürger aus Wiesenbach 1963 in Regensburg. In Kassel absolvierte er zwei Ingenieur-Studiengänge in den Fächern Landschaftsplanung und Städtebau, ergänzt um ein Kunststudium. 1990 zog er in unsere Region.

Elektrisiert haben ihn schon in jungen Jahren die Schaffenskraft von Joseph Beuys und die satirische Schärfe des Heidelberger Grafikers Klaus Staeck. Beide haben ihn inspiriert zu ureigenen Aktionen, die Fleiner beim Treffen mit der RNZ in seinem Wiesenbacher Antoniushof Revue passieren lässt. Er betreibt ihn ehrenamtlich als Vorstand des eingetragenen Vereins "Kunst, Gesundheit, Bildung". Unterstützt wird er von einer kleinen Gruppe junger Leute, die hier ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren und dabei Deutsch lernen. Er hofft auf Mäzene für die weitere Entwicklung des Antoniushofs.

Wollte man Fleiners Konzeptkunst auf einen Nenner bringen, so müsste man Jean-Jacques Rousseaus "Zurück zur Natur" mit ökologischen Zukunftsvisionen verknüpfen. Die Drei-Wort-Formel findet man zwar nicht explizit im Werk des Philosophen, aber sein pädagogischer Ansporn war genau darauf ausgerichtet. Fleiner lebt dieses Prinzip, wenn er im Antoniushof von der Solarwasserstoff-Produktion mittels Eisenrost schwärmt, "eine fantastische Zukunftstechnologie, um der Energieproblematik Herr zu werden". Wir hätten es jetzt in der Hand, dafür Forschungsgelder freizumachen. Wichtige Fortschritte habe bereits die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt in Köln erreicht, aber das werde bei der Verteilung von Forschungsmitteln nicht genügend gewürdigt.

"Stattdessen setzt die Politik immer noch auf die Elektromobilität, die alles andere als ökologisch sinnvoll ist." Für die Batterieproduktion und die dafür nötigen Rohstoffe aus der Dritten Welt werde die Umwelt auf brutale Weise ausgeplündert – "mit lang anhaltenden Folgen". Das müsse sich unbedingt ändern, mahnt Fleiner. Deshalb denkt er darüber nach, wie er das Thema Solarwasserstoff in einem neuen Kunstprojekt thematisieren kann. "Noch weiß ich nicht wie, aber ich arbeite daran." Sagt’s – und kommt beim Gedankenaustausch im Antoniushof zurück zu seinem "Konzert für sieben Schiffshörner und einen Regionalzug". Dabei erforschte er am 1. Mai 1993 die Klangökologie des hessischen Neckartals, "das war mein Einstand hier in der Region". Die Schiffsführer hielten sich bei diesem Konzert an eine Zeitachse und wurden per Funkgerät "dirigiert", während der Zugführer eine "Partitur nach Streckenkilometern" zur Hand hatte. "Das Neckartal verhält sich wie ein Musikinstrument", beteuert Fleiner. Von den richtigen Standorten aus, etwa vom Parkplatz unterhalb von Darsberg oder oben auf dem Dilsberg, erlebte man ein regelrechtes "sphärisches Singen" mit. Wer jedoch zu dicht am Neckarlauer stand, konnte die Klänge nicht differenzieren. "Es war ein perfekt orchestriertes und durchkomponiertes Hupen und Pfeifen zur Klangraumerfahrung." Bevor es aber überhaupt zu diesem sehr speziellen Landart-Konzert kam, musste der Amtsschimmel gebändigt werden, denn der warf Fleiner expressis verbis die "vorschriftswidrige Verwendung einer Schiffssignaleinrichtung auf einer Bundeswasserstraße" vor. Wuff, das saß auch ohne Soundeffekte.

Auf ganz andere Weise brachte Fleiner den riesigen Rosthaufen der stillgelegten Völklinger Hütte im Saarland zum Klingen. Noch bevor das Industriedenkmal zum Weltkulturerbe der Unesco erklärt wurde, hatte er den schlafenden Riesen durch die Nachahmung seines früheren Fauchens, Zischens, Quietschens und Wummerns wieder zum Leben erweckt. "Die alten Völklinger Hüttenwerker glaubten, dass es mit der Roheisenproduktion wieder losginge."

Und warum tut er das, der Hans Dampf der Konzeptkunst? Die Lärmemissionen der Industrie und des Verkehrs werden doch eher als gesundheitsschädliche Belästigungen empfunden. Fleiners Antwort: "Auch Klänge sind Heimat." Das habe man im Neckartal schon immer so empfunden. "Als es hier mit der Dampfschifffahrt losging, konnte jeder Schiffer jeden Pott aufgrund seines spezifischen Sounds identifizieren. Jeder zischte und stampfte anders."

Ob Baumaschinen, Schiffe oder ganze Landschaftsformationen, die Instrumente des Klangwerkers Fleiner können gar nicht groß genug sein. Deshalb wirken seine Aktionen auch so lange nach. Beispielsweise sein "Fest der 1000 Tücher". Zu ihm gehörte ein transportabler Whirlpool als regenerativer Entspannungsort. Die benötigten Tücher organisierten Fleiner und seine Frau als Lumpensammler und entdeckten sie "als Metapher für menschliches Leben, Lieben und Leiden".

Auf das Kunstrecycling setzte er auch bei seinem Lesesessel-Regal, das er in Erinnerung an die Bücherverbrennung der Nazis mit zusammengetrödelter Literatur bestückte. "Sie wäre sonst vernichtet worden." Die 1000 Tücher der Whirlpool-Happenings wurden sogar ein weiteres Mal recycelt, da sie Fleiner bei seinen rollenden Zukunftswerkstätten auf den Eisenbahngleisen der Flucht und Deportation erneut verwendete. "Von Wien nach Wladiwostok, eine Geste der Versöhnung" betitelte er die Aktion. Drei Sonderzüge waren unterwegs, mehrere Hundertschaften reisten mit. Überall wurden sie mit großem "Hallo" begrüßt.