Von Matthias Roth

Heidelberg. Es heißt, die Musik der Komponistin und Dichterin Cai Wenji, die in der späten Han-Dynastie lebte (2. Jahrhundert nach Christus), sei die erste, die von einem namentlich bekannten Menschen überliefert sei. Berühmt sind ihre Gedichte, in denen Wenji ihr Schicksal beklagt, denn sie wurde als etwa 16-Jährige im Jahre 192 entführt, an einen Nomaden verkauft und verheiratet.

Die Tochter eines hoch angesehenen Gelehrten und Musikers lebt viele Jahre als Konkubine in der fernen Mongolei, so erzählt ein berühmter chinesischer Roman aus dem 14. Jahrhundert ihr Leben. Sie widmet sich dem Spiel der Guqin, einem der ältesten Saiteninstrumente der Menschheit, und schreibt Gedichte, in denen sie die Sehnsucht nach ihrer Heimat artikuliert. Ihr Ehemann, dem sie erst spät zwei Kinder schenkt, stellt ihr schließlich frei, in die Heimat zurückzukehren: Doch sie findet dort nur noch ein zerstörtes Land wieder, und alle ihre Verwandten wurden umgebracht. Ihr Vater starb im Gefängnis. Die Frage, wo nun ihre eigentliche Heimat sei, kann sie nicht beantworten und kehrt zu ihrem Mann und den Kindern zurück.

Diese in China sehr bekannte Geschichte griff die Komponistin Bun-Ching Lam, 1954 in Macau geboren, in ihrer Kammeroper "Wenji - 18 Songs of a nomad flute" auf, die 2002 in New York uraufgeführt wurde und nun als europäische Erstaufführung zwei Mal auch in Heidelberg zu sehen ist. Das 80-Minuten-Werk wurde in Koproduktion des Klangforums Heidelberg mit der Akademie für Darstellende Kunst Ludwigsburg (ADK) und in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Bildende Künste Dresden, dem Centrum für Asienwissenschaften und Transkulturelle Studien Heidelberg (CATS) sowie dem Konfuzius-Institut Heidelberg erarbeitet und in der ADK vorgestellt.

Regisseur Johann Michael Diel, Absolvent der ADK, Bühnenbildnerin Romy Rexheuser (Dresden) und Walter Nußbaum (Musikalische Leitung) arbeiteten dabei mit Künstlern aus mehreren Kulturkreisen zusammen, denn die Partitur Bun-Ching Lams sieht chinesische und westliche Sänger und Instrumentalisten vor. Diel fügte außerdem Gedichte von Ingeborg Bachmann in das Stück ein, sodass dieses nun in drei Sprachen abläuft: Mit projizierten Übersetzungen ist das allerdings kein Problem.

Die Frage nach Heimat und Assimilation steht im Mittelpunkt dieses anrührenden Stücks. Besonders die Originalgedichte Wenjis gewinnen in ihrer Einfachheit zeitlose Tiefe. Die Bachmann-Texte transkribieren diese zusätzlich in unsere Zeit, so dass das Thema ganz gegenwärtig scheint. Die sorgsame Instrumentierung gibt den Worten darüber hinaus einen semantischen Klangraum. Besonders die zitherähnliche Guqin (gespielt von Fengxia Xu-Wagner) mit ihrer enormen Resonanzstärke ist so etwas wie ein Generalbassinstrument und begleitet die Figur der Wenji in die feinsten Verstellungen ihrer Seele: Regisseur Diel lässt sie in Person der Bachmann-Rezitatorin (Zoë Valks) leibhaftig werden.

Die Klangbalance von westlichen und chinesischen Instrumenten ist wie die englische und chinesische Sprache auf das Feinste austariert. Das Ensemble aisthesis mit zwei mal vier Musikern zeigt hier seine auf diesem Terrain bestens geschulte, außerordentliche Kompetenz, sodass man sich fragt, warum offenbar kein professioneller Mitschnitt dieser Produktion erfolgt. Denn so etwas hört man nun wahrlich nicht oft.

Herausragend sind auch die drei Protagonisten: Die Sopranistin Peyee Chen als Wenji verbindet in idealer Weise westliche und östliche Gesangstechniken und entwickelt dabei einen ganz eigenen, höchst sensiblen, lyrischen Charakter in der Stimme. Bariton Matthias Horn gibt das einfühlsame Porträt des "Barbaren" mit Bravour, der seine Frau mit Sensibilität schließlich doch zu gewinnen vermag, indem er ein Duett mit ihr auf Chinesisch singt! Heimat ist, wo deine Sprache gesprochen wird.

Lan Tian schließlich tritt in vielen Rollen auf: Er beherrscht das gestisch-mimische Vokabular der Peking-Oper und ist nicht nur Sänger, Rezitator und Darsteller, sondern auch Tänzer und Musiker. Seine Verwandlung zum alten, gebrechlichen und gebrochenen Vater Wenjis ist frappierend. Großes Kino darstellender Kunst!

Die Geschichte ist hinreißend, die Komposition bewegend, die Produktion von verzaubernder Fremdheit und höchstem künstlerischen Format. Sie ist nur zwei Mal in Heidelberg zu sehen.

Info: "Wenji - 18 Songs of a nomad flute" in der Heidelberger Hebelhalle am Samstag, 20. Juli, 20 Uhr, und am Sonntag, 21. Juli, 18 Uhr. Karten: 06221-375560.