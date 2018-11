Ein Funken Hoffnung glimmt noch in Maria (Christina Rubruck) wie auch in Josef (Olaf Weißenberg). Und er reicht, um ein wenig zwischenmenschliche Wärme in den Stall beziehungsweise die unwirtliche Unterführung am Bismarckplatz zu bringen. Foto: Sebastian Bühler

Von Heribert Vogt

Heidelberg. Glanz und Elend liegen hier ganz nah untereinander: oben das Glitzerkaufhaus und unten in seinem Bauch einsame Menschen, eigentlich schon Ausgestoßene aus der großen Jubel-Trubel-Maschinerie der Gesellschaft. Ja, Weihnachten von unten. Unter diesem Motto ging in der Heidelberger Galeria Kaufhof die aufrüttelnd-spannende Theaterpremiere von Peter Turrinis Anti-Weihnachtsdrama "Josef und Maria" (nach der Zweitfassung von 1998) in der Inszenierung von Fabian Appelshäuser über die unterirdische Bühne.

Den Abstieg dorthin vollzogen die Zuschauer des Heidelberger Theaters nach dem Glühwein im Dinea Restaurant auf der obersten Etage des Kaufhof. Erst ging es im Halblicht durch die üppige Abteilung für Damenunterwäsche, dann am glänzenden Uhrenbereich vorbei ins Untergeschoss und von dort in die schon seit 1986 geschlossene Unterführung zwischen den früheren Kaufhäusern Horten und Woolworth am Bismarckplatz.

In der Unterführung zwischen den beiden früheren Kaufhäusern Horten und Woolworth, die seit 1986 geschlossen ist, gab es 13 Schaukästen. Treppen vom Bismarckplatz ermöglichten den freien Zugang rund um die Uhr. Auch ein Durchbruch zur Hauptstraße wurde vorbereitet. Aber die 1968 eröffnete Unterführung wurde schon nach wenigen Jahren zu einem innerstädtischen Angstraum. An den Wänden des Tunnels prallen die Ideologien aufeinander, welche die Welt des 20. Jahrhunderts spalteten. Neben Hakenkreuzen und dem Emblem der Waffen-SS findet sich auch das Symbol der Roten Armee Fraktion. Heute fungiert der Raum als Lager des Kaufhof. Von der alten Funktion zeugen die verbarrikadierten Schaufenster und die Betonplatte für den geplanten Durchbruch zur Hauptstraße. hv

Der lange unterirdische Schlauch fungiert im ersten Teil noch als Lagerraum für den Kaufhof, dann erblickt man an den Wänden der früheren Passage die alten Kacheln mit Inschriften und Schmierereien, bevor man - schon fast beim heutigen Drogeriemarkt Müller - die lang gezogene Spielstätte im ernüchternden Trostlos-Ambiente erreicht (Bühne und Kostüme: Julia Tyrakowska).

Weihnachten von unten - hier kann es ganz direkt stattfinden. Oben der Konsumtempel und davor schon die Verkaufsstände des Weihnachtsmarkts. Und von dem wuseligen Treiben hört man immer einmal wieder eine Straßenbahn über die Köpfe hinwegrollen. Dieser Kehrseite der glänzenden Gesellschaftsmedaille konnte man jedoch schon begegnen, als man bei Geschäftsschluss die Galeria Kaufhof betrat: Im Restaurant war die Putzkolonne am Werk, und auch eine dunkelhäutige Toilettenfrau verschwand über einen Großaufzug in den Feierabend. Damit war der Übergang von der Wirklichkeit in den Theaterabend überaus fließend und berührend.

Denn dort - im Tunnel - traf man auf eine ramponierte Heilige Rumpf-Familie, bestehend aus zwei Erniedrigten und Beleidigten der heutigen Zeit: Maria ist eine Aushilfsreinigungskraft im Kaufhaus, Josef dort Nachtwächter. Beide sind ganz an den Rand gedrängt und taumeln bereits auf der Absturzkante. Wenn das keine Weihnachtsstimmung ausstrahlt! Die dargestellte Not jedenfalls erinnert schon nachdrücklich an das biblische Geschehen im Stall. Und sie geht auch den Zuschauern unter die Haut, denn der so unheilige Überlebenskampf auch dieses heiligen Paars ist unmittelbar vor den Augen des Publikums in vollem Gange.

Und nach dieser Vorgeschichte muss man endlich sagen: Das haben die beiden Darsteller Christina Rubruck als Maria und Olaf Weißenberg als Josef ganz phantastisch gemacht. Die hohen Erwartungen an diesen auch stadtgeschichtlich so emotionsgeladenen Spielort haben sie schauspielerisch voll erfüllt, wenn nicht übertroffen. Bei dem so ungleichen Paar war Maria in der Nazizeit Mitglied im "Bund Deutscher Mädel" (BDM) und Varieté-Tänzerin, Josef hingegen ein engagierter Kommunist.

In dem in Wien spielenden Stück des österreichischen Dramatikers Turrini sind die Zwei nun zwar endgültig aufs Abstellgleis geschoben, aber die Lebenskämpfe - die nicht totzukriegende Sehnsucht im Clinch mit den Serien-Niederlagen - toben in den beiden weiter. Während Maria Enttäuschung und Verlassenheit mit aller Macht zu beherrschen versucht, brechen diese Verletzungen bei Josef immer wieder offen aus.

Die frühere Tänzerin war einst schön. Und sie ist es in ihrem Gefühlsreichtum noch immer. Jedenfalls schöner als die neben ihr stehende - ebenmäßige und nackte - Schaufensterpuppe, der sie respektlos einen Wischlappen über den kahlen Schädel gehängt hat. Schön ist sie in ihrer ganzen Authentizität, mit ihren Verwundungen, ihrem Altern, ihrer Aggressivität und ihrer Angst: "Was bleibt denn von einem übrig, wenn nichts von einem Menschen übrig bleibt?" Und immerfort schaut man in ihr Gesicht, ihre Augen, und erlebt dieses krasse Weihnachten von unten mit.

Da geht Josef schon mehr in die Offensive, obwohl gerade er sich als einst glühender Kommunist nach dem Zusammenbruch der großen Sowjetunion als "letzten Mohikaner" sieht. Aber seine Augen können immer noch auf phänomenale Weise Waffen sein im Kampf gegen den unaufhaltsamen Niedergang: Da blitzt es nur so, schießen die erinnerten Höhe- und Tiefpunkte seines labyrinthischen Lebens nur so hervor. Die nicht mehr vorhandenen Kommunisten - sie waren einst seine Familie, gerade an Weihnachten. Aber Josef war stets auch kulturell interessiert und etwa als Statist am Theater tätig. Gerade im derzeit beschleunigten Verfall der linken Ideologie ist dieser Josef eine Figur, die sich durch alle politischen Kämpfe hindurch auf bewundernswerte Weise einen Sinn für das Schöne und Gute bewahrt hat.

Insgesamt glimmt in beiden Protagonisten noch ein Funken Hoffnung, der zwar durch "Teufel Alkohol" ein wenig befeuert werden muss, aber dem Publikum an diesem unwirtlichen Ort mehr einheizt als der zu Beginn im Dinea getrunkene Glühwein. Denn dieses Weihnachten von unten bringt auch dem Zuschauer ganz viel: Er kann wieder lernen, das Weihnachtsfest von unten - von seinem Ursprung her - mit allen seinen Sinnen zu erfahren.

Begeisterter Applaus. Und Ausgang vor dem Drogeriemarkt Müller.

Termine: 24., 29., 30. November sowie 3., 4., 5., 11., 12., 14. Dezember. Zusatztermine: Samstag, 1. Dezember, 18 Uhr, Samstag, 8. Dezember, 18 Uhr, und Samstag, 15. Dezember, 20.30 Uhr (Shopping-Nacht bis 22 Uhr) www.theaterheidelberg.de