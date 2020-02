Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Briefmarken und Münzen waren einmal die Klassiker, doch privat sammeln kann man alles, was Freude macht. Sammlungen sind auch das Herzstück jedes Museums, sie sind Inspiration, Erbe und Verpflichtung für die Zukunft. Deshalb ist es eine schöne Geste, wenn das Heidelberger Völkerkundemuseum jetzt die Ausstellung "The Collector’s Choice" zeigt. "Von den rund 40.000 Objekten in den Sammlungen der von Portheim-Stiftung stammen rund 8000 aus Schenkungen", erläuterte Kurator Robert Bitsch im Gespräch mit der RNZ.

Regional gegliedert entführen die Exponate, die aus ganz unterschiedlichen Epochen stammen, den Besucher nach Afrika, Mittelamerika und Asien. So stammt das niedlichen japanische Puppenpaar aus der Sammlung des 2014 verstorbenen Dr. Henning Bischof. Als Direktor der Völkerkundlichen Sammlungen der Stadt Mannheim in den Reiss-Engelhorn-Museen war Bischof ein begeisterter Sammler – beruflich wie privat. Auch Kimonos und Gürtel sind jetzt im Besitz des Völkerkundemuseums.

Ebenfalls bedacht hat das Museum der Heidelberger Unternehmer Viktor Dulger, der von seinen zahlreichen Reisen Erinnerungsstücke mitbrachte. Nach Dulgers Tod vor vier Jahren schenkte seine Witwe Sigrid dem Völkerkundemuseum eine große Anzahl kleiner Püppchen, viele aus Südafrika. Die jetzt gezeigten Zulu-Frauen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts legen eindrucksvoll Zeugnis von den handwerklichen Fähigkeiten ihrer Schöpferinnen ab: Winzige Perlen sind äußerst akkurat auf Filz genäht.

"In Zeiten knapper Ankaufsmittel sind wir auf breite bürgerschaftliche Unterstützung angewiesen und die Ausstellung ist auch ein Dank an die Stifter", so Robert Bitsch. Dazu gehören auch viele Privatleute und Mitglieder des Freundeskreises, die durch finanzielle Unterstützung gezielte Ankäufe möglich machen. So wurden in den 1980er Jahren außereuropäische Boote erworben, um die Ozeaniensammlung des Hauses zu bereichern.

Vor 100 Jahren ist die von Portheim-Stiftung durch bürgerschaftliches Engagement entstanden, 100 Jahre hat dieses das Museum – auch in schwierigen Zeiten – getragen. Die Freude an den Dingen sei Privatsammlern und Museumsmitarbeitern gemeinsam, die Ergebnisse kämen nicht nur der Wissenschaft, sondern allen Besuchern zugute, erklärte Bitsch. Das beweisen auch zwei noch recht neue Schenkungen, die jeweils mehr als 1000 Objekte umfassen: Die Sammlung May dokumentiert umfangreich die Kultur der Daynak-Gruppen auf der indonesischen Insel Borneo. Eine wissenschaftlich-systematische Sammlung zu den Bergvölkern Nordthailands ging nach dem Tod des Heidelberger Ethnologen Dr. Friedhelm Scholz ebenfalls an die von Portheim-Stiftung, ebenso drei Sammlungen zu Textilien, Schmuck und Glasperlen.

In "The Collector’s Choice" sprechen die Objekte für sich; die Texttäfelchen beschränken sich auf den Namen des Stifters und die Herkunft der Objekte. Es empfiehlt sich, ergänzend die Schau über die Geschichte des Museums im ersten Stock anzuschauen.

Info: "The Collector’s Choice" ist bis 7. Juni im Völkerkundemuseum, Hauptstr. 235, zu sehen; geöffnet ist mi bis sa von 14 bis 18 Uhr, sonn- und feiertags von 11 bis 18 Uhr.