Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Beim Eintritt in die "Quaseilhas" (Quasi-Inseln) empfiehlt es sich, seinen Verstand an der Tür zur Turnhalle des stillgelegten US-Hospitals abzugeben. Was nicht heißen soll, dass die Inszenierung, die der brasilianische Regisseur Diego Araúja an diesen ungewöhnlichen Spielort verlegt, anspruchslos ist. Die Performance, die gerade beim iberoamerikanischen Festival ¡Adelante! zu sehen ist, erschließt sich allerdings nicht über den Intellekt, sondern über Emotionen. Denn unser gängiges Verständigungsmittel, die Sprache, bleibt hier völlig außen vor. So hört der Besucher ein "oríkì", ein Gedicht in der Sprache der Yorùbá. Dieses Volk ist in Westafrika (im heutigen Nigeria) zu Hause; bis ins 19. Jahrhundert wurde die Bevölkerung als Sklaven nach Brasilien verkauft.

Diego Araújas Vorfahren sind Nachkommen dieses Stamms, und der Regisseur spürt nun den eigenen ethnischen Wurzeln nach. 2017 war er Mitgründer der Produktionsplattform Àràká als Raum für schwarze Künstler und für die Produktion schwarzer de-kolonialer Kunst. Für seine Arbeit wurde Araújas mehrfach ausgezeichnet.

In "Quaseilhas" performen zwei Frauen und ein Mann eine Mischung aus Schauspiel, Gesang und Tanz. Dabei greifen sie sehr eindrucksvoll auf ihr Körpergedächtnis zurück und drücken Gefühle aus, die jeder sofort versteht – jenseits der Sprachlichkeit: Schmerz, Trauer, Wut. So erleben die Zuschauer, die in drei Gruppen in verschiedenen Räumen eines Pfahlbaus sitzen, sehr stille Momente ebenso wie sehr geräuschintensive. Alle sehen zeitgleich dieselben Schauspieler, nur in unterschiedlichen Darstellungen. Das macht den Abend spannend und den Austausch hinterher interessant.

Ein Raum ist sparsam beleuchtet mit einzelnen Glühbirnen, in der Mitte steht ein großes Bett. Auf dem windet sich eine Darstellerin offenbar in Schmerzen, vielleicht sind es Geburtswehen? Dazu ertönt sehr monotone, fast meditative Musik. Die Klänge vermischen sich mit dem intensiven Holzgeruch zu einem fast suggestiven Sog. Aus dem wird der Zuschauer allerdings durch Fotoprojektionen immer wieder herausgeholt und in die Gegenwart katapultiert. In Großaufnahme ist oft Diego Araújas Großmutter zu sehen, umgeben von jungen Frauen und kleinen Mädchen ihrer Großfamilie. Der familiäre Fokus erweitert sich ins Politische: die Reise von Papst Franziskus nach Brasilien, die Familienbilder einer weißen Mittelschichtfamilie. All das sind Facetten des heutigen Brasiliens.

Beim Nachgespräch mit dem Publikum unterstrich Araúja den politischen Akzent seiner Arbeit. Seit der Wahl von Präsident Jair Bolsonaro, rechtsextrem und nationalistisch, habe sich die Situation für Künstler in seiner Heimat verschlechtert. "Kultur leidet unter jedem faschistischen Regime", machten er und seine Kollegen deutlich.

Info: "Quaseilhas" wird wiederholt am 7. und 8. Februar, jeweils um 18 Uhr.