Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Der Höllenhund geht auf die Pirsch, Shakespeare hat ihn von der Leine gelassen. Aber er jagt nicht mehr nach Liebe und Anerkennung, er hat für sich nur diese Alternative: Macht mit allen Mitteln. "Hab’ ich Angst vor mir selber?", fragt sich Richard III. Vielleicht. Das Publikum muss in der Inszenierung des letzten der drei Shakespeare’schen Königsdramen von Intendant Axel Vornam keine Angst vor ihm haben - und seine Mitspieler eigentlich auch nicht allzu sehr.

Die Willfährigkeit, mit der sie sich in den Tower und unters Beil bugsieren lassen, legt den Verdacht nahe, dass sie zum anderen Bühneneingang bald wieder munter hereinkommen. Da mag noch so sehr unartikuliert geschrien, gekreischt und mit Modder agiert werden, als sei es Knete für Kinder, es sieht immer nur aus wie eine Behauptung - selbst vor einer Enthauptung.

Wieso hat er als Verführer Erfolg?

Das Motto für diese Spielzeit soll "Sinnsuche" sein. Ja, dieser Richard sucht sich, sagt von sich "Richard liebt Richard" und "das heißt, ich bin ich!" Die Frage ist dennoch, wie viel Oliver Firit in der Titelrolle davon über die Rampe bringen konnte. War er mehr als ein skrupelloser Strippenzieher, vielleicht irgendwie sogar noch "Mensch"? Schließlich überfällt sogar ihn der "kalte Angstschweiß". Weiß er es als Krüppel von sich aus oder hat es ihn erst die Erfahrung gelehrt, dass er der Liebe nicht wert ist? Wieso hat er dann als Verführer Erfolg?

Hintergrund Das Komödienhaus bietet einen Mix von Gastspielen und Eigeninszenierungen, beginnend mit "Wir sind die Neuen" nach Ralf Westhoff (ab 1. Oktober), ein Gastspiel des Berliner Theaters am Kurfürstendamm mit den vom Fernsehen bekannten Stars Heinrich Schafmeister, Claudia Rieschel und Winfried Glatzeder. Danach folgen die Komödie "Die Tanzstunde" von Mark St. Germain (ab 9. November) und die [+] Lesen Sie mehr Das Komödienhaus bietet einen Mix von Gastspielen und Eigeninszenierungen, beginnend mit "Wir sind die Neuen" nach Ralf Westhoff (ab 1. Oktober), ein Gastspiel des Berliner Theaters am Kurfürstendamm mit den vom Fernsehen bekannten Stars Heinrich Schafmeister, Claudia Rieschel und Winfried Glatzeder. Danach folgen die Komödie "Die Tanzstunde" von Mark St. Germain (ab 9. November) und die Woody-Allen-Komödie "Spiel’s nochmal, Sam" (ab 12. Januar). Der Klassiker von Eugène Labiche "Die Affäre Rue de Lourcine" (ab 9. März) macht mit einem der bedeutendsten französischen Komödienschreiber bekannt. Weiter auf dem Spielplan steht die Beziehungskomödie "Unsere Frauen" von Eric Assous (ab 10. Mai), und als Sommergastspiel kommt das Kammertheater Karlsruhe mit "Wir sind mal kurz weg" (ab 18. Juli). In der Boxx hat Theaterpädagogin Annette Kuß die Leitung des Jungen Theaters übernommen. Hier wird es fünf Premieren geben. "Netboy" von Petra Wüllenweber (ab 29. September) für Jugendliche ab zwölf Jahren, es geht um Cybermobbing. E.T.A. Hoffmanns Klassiker "Der Goldne Topf" (ab 5. Januar) für Jugendliche ab 14 ist eine mystische Geschichte, in deren Zentrum die Suche der Zwillinge Adam und Atticus nach ihrer Identität steht. Um dieses Feld kreist auch das ebenso amüsante wie tiefgründige Stück "Der Junge mit dem längsten Schatten" von Finegan Kruckemeyer (ab 10. März). "Tigermilch" von Stefanie Velasco (ab 27. April) hat die Jugendliteraturszene auf ähnliche Weise aufgemischt wie zuletzt "Tschick", und auf Kinder im Alter ab vier Jahren wartet Michael Endes Klassiker "Das Traumfresserchen" (ab 23. Juni). (bfk)

Man würde die Antworten darauf gerne in einer der unzählig möglichen Interpretationen dieser Gestalt vorgeführt bekommen, Oliver Firit aber macht den Eindruck, als sei ihm dieses Spektrum aufzublättern irgendwie gar nicht gestattet worden.

Shakespeares Königsdramen sind ein Kosmos, ihre Figuren sind komplex. In Heilbronn sind sie grau und austauschbar, Hofschranzen und willige Vollstrecker, seien sie noch so sehr von edlem Geblüt. Dafür dürfen die proletarischen Mordbuben agieren, als kämen sie frisch von den Rüpelszenen des "Sommernachtstraums". Lediglich Ingrid Richter-Wendels Königinnenmutter und Stefan Eichberg als Buckingham ragen heraus, verdeutlichen aber gerade deshalb das Vakuum des Fehlens einer schlüssigen Inszenierungs-Idee.

Dabei hatte alles so vielversprechend angefangen: Englischer Nebel wallt, Regen rauscht, in der düsteren Szenerie (Bühnenbild: Tom Musch) führt im Hintergrund ein großes Tor zur Macht und links eines ins Verderben, dazu nur ein paar Sessel. Vornam lässt durchspielen wie die Machthaber von heute "durchregieren", so hält die dreistündige Inszenierung doch die Spannung.

In einem Rundfunkinterview sagte der Regisseur, er sehe Parallelen zwischen dem Egomanen Richard und denen von heute, die Trump oder Erdogan heißen. Na, immerhin, das konnte man mitnehmen.

Info: Weitere Aufführungen ab 26. Oktober. Karten: 07131/563001