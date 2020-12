Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Es knirscht gewaltig. In jeder Hinsicht. Die gesamte Kulturszene gerät während der Pandemie in Schieflage. Existenzbedrohend. Schlimmer noch: Mit der Schließung der Theater und der Restaurants, der Clubs und der Kinos, der Konzertsäle, Eventlocations und Museen gehen der Gesellschaft genau die Orte verloren, an denen soziales Leben stattfindet. An denen neue Ideen geboren werden. Und wo man beim Für und Wider der Argumente auf Augenhöhe zusammenfindet. Genau aus diesen Gründen sind die Kultureinrichtungen, Restaurants, Kneipen und Clubs Grundfesten unserer Demokratie.

Diese Gedanken treiben gerade den Heidelberger Theater-Intendanten Holger Schultze um. "Es ist das Leben, über das wir reden", sagt er im Gespräch mit der RNZ. All diese Orte schützten uns vor der Vereinzelung, ja sogar vor psychischen Schäden.

Die Verlängerung der pandemiebedingten Theaterschließung bis zum 15. Januar – und womöglich sogar darüber hinaus – zieht den Künstlern und dem Publikum den Teppich unter den Füßen weg. Die Ungewissheit darüber, wie sich die Infektionskurven entwickeln, wirkt sich auch massiv auf den Kartenvorverkauf aus: "Unsere Kasse ist geöffnet, aber schon für Dezember wurden im Voraus kaum Karten gekauft, weil auch die Zuschauer nicht mit dem Faktor "Vielleicht" kalkulieren wollen. Genauso sehe es für die Zeit ab dem 15. Januar aus. Es herrsche kaum Nachfrage.

Trotzdem werde weiter geprobt an der Theaterstraße, "das dürfen wir", betont Holger Schultze, um im gleichen Atemzug zu erwähnen, das die einzelnen Spielplan-Positionen hin- und hergeschoben und teilweise sogar abgesagt werden müssten wie auf einem Rangierbahnhof. "Das Musical ,Sunset Boulevard’ mussten wir streichen, ,Professor Mamlock’ von Friedrich Wolf wird auf die nächste Spielzeit verschoben." Schultze selbst hatte Becketts "Endspiel" bis zur Generalprobe vorbereitet und musste dann die Notbremse ziehen. Nun warten wir also nicht etwa auf "Godot", sondern auf Becketts anderen großen Klassiker des Absurden Theaters, der mit existentiell berührenden Aussagen beginnt: "Ende, es ist zu Ende, es geht zu Ende, es geht vielleicht zu Ende."

Bezogen auf die Corona-Pandemie ist die Hoffnung auf ein Ende ein Lichtblick. "Andererseits kann es bis zu eineinhalb Jahre dauern, bis große Teile der Bevölkerung geimpft sind", rechnet Schultze vor. "Deshalb wissen wir auch nicht, wie der Spielplan ab Herbst 2021 aussehen wird." Becketts Vokabel "vielleicht" hat in diesen Zeiten eine unglaubliche Macht, die sich auch kulturpolitisch auswirken könnte. Holger Schultze ist deswegen ständig im Gespräch mit den Intendantinnen und Intendanten der acht kommunalen Theater Baden-Württembergs.

Etwa zwei Drittel der Mitarbeiter des Heidelberger Theaters befinden sich momentan in Kurzarbeit. Keine leichte Zeit, aber noch schwieriger sei die Situation für freie Künstler, wobei Schultze die großen Institutionen und die freie Szene als großen gemeinsamen Interessenverband betrachtet: "Wir brauchen einander. Jeder jeden. Und ganz davon abgesehen sind wir als Theater ein großer Arbeitgeber für freie Künstler."