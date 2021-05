Von Matthias Roth

Heidelberg. Die Schlossfestspiele starten am 12. Juni und laufen bis 1. August. Zusätzlich zu diesem Programm stellten der Intendant Holger Schultze und Oberspielleiterin Brit Bartkowiak des Theaters und Orchesters Heidelberg nun einen bunten Reigen kleinerer Formate vor, der es auch der Freien Szene ermöglicht, wieder Gesicht zu zeigen, und zwar auf der neuen Bühne "Sonnendeck" auf der oberen Bäderterrasse des Schlossgartens. Am 13. Juni startet dieses Programm mit der Chor-Revue "Souvenirs, Souvenirs!", einer Produktion unter der Regie von Intendant Schultze, bei der die Choristen auch solistisch auftreten.

"Ausgangspunkt war es, eine Bühne zu ermöglichen, wo viele Künstler die Chance haben, wieder sichtbar zu werden, die im letzten Jahr massiv unter den Auftrittsverboten gelitten haben", so Brit Bartkowiak. Vielfalt war das Motto bei der Auswahl von 13 Produktionen, die nach einer Ausschreibung ausgewählt wurden. Die Veranstaltungen der Freien Szene beginnen am 16. Juni mit dem Poetry Slam "Bourgeoise Exklusiv Deluxe" von Daniel Wagner, Philipp Herold und anderen.

Am 18. Juni folgt das Nostos Tanztheater mit "The Story I am telling You". Am darauffolgenden Tag kommt das Duo Löser Deuschel mit "Insiders – Raritäten der Literatur für Flöte und Harfe" auf die Bühne, am selben Abend bringen auch drei Musiker der Musikakademie Mannheim "Sufimusik – spirituelle Gesänge aus der Türkei und aus Syrien" ins Programm. Ulrike Wälde rezitiert am 22. Juni Lyrik unter dem Titel "Die Nacht im Lichte der Poesie – Nächtliche Stimmungen in Wort und Musik", begleitet von Berthild auf dem Kampe auf der Flöte. Flötenkammermusik ist am 30. Juni angesagt: Das Trio Confluence reist "Mit Flöte, Gitarre und Cello in 60 Minuten um die Welt".

Der Vorverkauf für dieses Zusatzprogramm, zu dem nur 80 Besucher pro Veranstaltung zugelassen sind (Schnelltest, Komplettimpfung oder Genesung vorausgesetzt), beginnt heute, 13 Uhr. Ab Mitte Juni werden auch die Termine für Juli in den Verkauf gehen. Dann wird aus der Freien Szene die Band "Ember Tales" zu hören sein, mit "Krüger rockt! In Concert" gibt es eine Rock’n’Roll-Show, und an weiteren Abenden im Juli werden auf dem Sonnendeck Konzerte "Getting closer in Corona times: ein Pandemoptikum für Sehnsüchtige" gefolgt von "Balsamico – Acoustic Rock & Soul" geboten.

Auch Johannes Falk & Band, Shelly Philips, die "Küchencombo – Jazz erst recht!", die Indie Pop Band "Lampe" oder die Jazzabende "White Lions – Music for Vibraphone, two hands and many voices" von Kasia Kadłubowska, Florian Hartz‘ "Flo & Fauna" sowie dem Projekt "Horizontes" von Dirik Schilgen, Zelia Fonseca und Rolf Breyer bieten beste Unterhaltung.

Eröffnet wird das "Sonnendeck" mit der Chor-Revue "Souvenirs, Souvenirs!", inszeniert von Holger Schultze. "Der Chor – das sind mit die am meisten leidtragenden Theaterkünstler in dieser Krise, weil sie als Kollektiv nicht mehr tätig werden konnten. So kam es gemeinsam mit dem Chor zu der Entscheidung, diese Revue zu produzieren. Das ist für die Chormitglieder etwas ganz Besonderes: solistisch tätig zu sein, unterschiedliche Genres zu bedienen, choreografisch zu arbeiten", erläutert Schultze.

Musikalisch begleitet von Marcos Pardotzke, treffen sich die Damen und Herren des Theaterchores an der Imbissbude als Hauptattraktion touristischer Ausflüge und machen das Leben mit Songs über Reisen und Heimweh, Essen und Wetter ein bisschen heiterer.

Am 24. Juni feiert der zweiteilige Abend des Dance Theatre Heidelberg, "Zusammen" von Iván Pérez, auf der neuen Bühne Premiere. In zwei Duetten befragen sich die Tänzer selbst als Menschen und auch als Paar, es tanzen Yi-Wei Lo, Kuan-Ying Su, Andrea Muelas Blanco, Arno Brys. Vom Musiktheater hinterfragt das Programm "Songs My Mother Taught Me" Herkunft und Heimat musikalisch, aus dem Ensemble werden Hye-Sung Na, Jenifer Lary, Zlata Khershberg, Chaz’men Williams-Ali, Ipca Ramanovic und James Homann zu hören sein. Premiere ist am 29. Juni.

Zusammen mit den Orchestermusikern wird Ks. Winfrid Mikus Strawinskys "Die Geschichte vom Soldaten" im Juli zeigen. Ebenso mit dem Orchester, diesmal mit einem Streichquintett, verbreitet Sängerin Katarina Morfa dann auch südamerikanisches Flair beim "Sommerabend in Buenos Aires". Die Blechbläser*innen hingegen nehmen "Legendäre Filmmusik" in ihr Programm.

Ebenfalls im Juli werden Schauspieler*innen aus dem Ensemble weitere Herzensprojekte zeigen: "Opus 111" bringt "Wenn Liebe ineinander gießt" befasst sich mit Dichtung und Wahrheit des Shakespeare-Zeitgenossen John Donne, und "Meister Eder und sein Pumuckl – Das nackte Grauen" mit Esra Schreier, Hans Fleischmann, Steffen Gangloff und Margarita Bock rückt bekannte Figuren der Unterhaltungskunst in ein ganz neues Licht.

Info: Informationen unter www.theaterheidelberg.de und www.heidelberger-schlossfestspiele.de