Amerika in besorgniserregender Schieflage: In ihrem Drama "Am Königsweg" zeigt Elfriede Jelinek die USA als so groteskes wie gefährdetes Trump-Land, in dem die Freiheitsstatue (Katharina Quast) bereits am Boden liegt. Foto: Sebastian Bühler

Von Heribert Vogt

Heidelberg. Wie geht man auf der Bühne mit einem amerikanischen Präsidenten um, über den die ganze Welt schon lange rätselt? Indem man ihn mit seinen eigenen Waffen schlägt: seiner Quecksilbrigkeit und Unberechenbarkeit mit immer neuen schrillen und überraschenden Ansätzen begegnet. Das ist jedenfalls die Strategie der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, deren Stück "Am Königsweg" in der Inszenierung von Mirja Biel im Alten Saal des Heidelberger Theaters Premiere hatte. Dabei fällt der Name Donald Trump nicht einmal, sondern die Dramatikerin wickelt die Figur dieses Führers der westlichen Welt derart virtuos mit ihren Textflächen ein, dass sich die hervortretenden Konturen extrem scharf abzeichnen. So wird an diesem revueartigen Abend ganz klar: Da kann nur Trump drin sein, auch wenn nicht Trump draufsteht.

Krasse Überzeichnung und dunkle Beklemmung überlagern sich ständig. Schon das Bühnenbild von Frauke Löffel verheißt nichts Gutes: Da geht es in einem viereckigen bühnengroßen Trichter immer wieder abwärts - Richtung Abgrund offenbar. Nicht nur die Figuren kommen auf den schiefen Ebenen der Wände ins Rutschen, ganz Amerika - damit wohl der ganze Globus - gerät in eine gefährliche Schieflage. Und eine Mauer an der Grenze zu Mexiko erscheint auch nicht gerade als geeignete Maßnahme, um in globalisierter Welt für mehr Stabilität zu sorgen, wenn zu Beginn ein Patrouillen-Helikopter mit Suchscheinwerfer über dunklem Terrain im Einsatz ist. Trump hat gerade erst Tausende von Nationalgardisten an die vermeintliche Heimatfront geschickt.

Der "Königsweg" gilt gemeinhin als der ideale Weg zu einem hohen Ziel, und ein solcher wäre in der gegenwärtigen Weltlage dringend nötig. Jelineks Stück trägt jedoch den Titel "Am Königsweg". Der US-Präsident erscheint hier zwar als der goldblonde Glitter-Glamour-König vor allem der Schönen und Reichen, aber er unternimmt alles andere, als den idealen Weg eines großen und weitblickenden Politikers zu beschreiten. Über seinen Kurs wird vielmehr gesagt: "Dieser Weg wird kein leiser sein." Hoffentlich führt dieser Großsprecher nicht in den katastrophalen Untergang.

Aber gerade dieses Szenario erschreckt stets dann, wenn Jelinek die Ausweglosigkeit der griechischen Tragödie implementiert. Blinde oder geblendete oder verblendete Seher beziehungsweise Könige sind da am fatalen Werk: auf der Suche nach einem mythischen Goldenen Vlies? Jedenfalls schreitet auch ein knallroter Widder (Kostüme: Katrin Wolfermann) durch die Szenerie. Und oftmals kommentiert ein Chor nach antikem Muster die sich finster zusammenbrauende Gefahr.

Der US-Macho verdient es auch nicht anders, als dass nun ein weibliches Imperium zurückschlägt - mit einem wahren Trommelfeuer an satirischen Tiefschlägen, die jedoch nur verbal und szenisch unter die Gürtellinie treffen. Denn bis auf vier kleine, von Jungen dargestellte Mini-Trumps ist an diesem Abend sowohl darstellerisch als auch inszenatorisch die reine Frauen-Power am Ruder. Und die schießt aus fast allen Theaterrohren, selbst mit "ass and titts", gegen einen sexualisierten Staatenlenker - die Vokabeln "genial" und "genital" liegen da ganz nah beieinander.

Insgesamt muss man den Schauspielerinnen Elisabeth Auer, Nicole Averkamp, Sheila Eckhardt, Katharina Quast und Katharina Uhland für ihr so intensives wie bedrängendes und variantenreiches Spiel ein ganz großes Kompliment machen - bis hin zur stimmstarken Darbietung des berühmten Kirchenliedes "Amazing Grace" (Musik: Helena Ratka). Mit viel Tempo steuern sie durch die Schock-und-Horror-Achterbahn in Trump-Land, wo die Freiheitsstatue ins Wanken gerät, Kermit der Frosch in Art der Muppet Show von seinem grünen Penis spricht, der Ku-Klux-Klan wieder aufmarschiert, Gewalt derart an der Tagesordnung ist, dass Mickey Mouse in cooler Clint Eastwood-Manier um sich ballert, und am Ende ein goldener Weißkopfseeadler - das amerikanische Wappentier - auf alles sch… .

Im Ganzen ist "Am Königsweg" auch ein sehr sprachmächtiges Stück. Denn Elfriede Jelinek zieht viele entsprechende Register von verblüffenden Wortspielereien bis zu harten Konfrontationen der Sinnebenen. Das alles schwillt an zu einem chaotischen Weltstimmengewirr, in dem der blonde König schon mal Alien-mäßig unverständlich brabbelt, aber auch Angela Merkel und Adolf Hitler zu vernehmen sind. Und durch diese sinnliche Reizüberflutung werden die Zuschauer massiv dazu aufgefordert, sich verstärkt mit dem US-Präsidenten auseinanderzusetzen. Aber nicht nur mit seiner Person, sondern auch mit der Welt, für die dieser König steht, denn schließlich wurde er gewählt. - Intensiver Applaus.

Info: www.theaterheidelberg.de; Termine: 16. April, 2., 4., 7., 10., 14. Mai