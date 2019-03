Von Heribert Vogt

Heidelberg. Googelt man das Begriffspaar Deutschland und Deportation, so landet man sofort bei dem Wikipedia-Eintrag "Deportation von Juden aus Deutschland" - mit deren systematischer Durchführung begann das schrecklichste Kapitel in der deutschen Geschichte. Deshalb schwingt die Shoah immer mit, wenn die zentrale Botschaft der Heidelberger Premiere von "Der Prozess" nach Franz Kafka lautet "Stop Deportation!".

Sicher, dies sind englische Worte, und "deportation" steht hier konkret für die "Abschiebung" von Flüchtlingen. Aber man liest eben "Deportation", und so mischen sich die damaligen Wege der Juden in den Tod sowie die heutigen Rückführungen von Flüchtlingen in ihre Heimatländer. Und das ist so zweifelhaft wie beklemmend: zweifelhaft, weil hier extrem ungleiche Dinge in einen Topf geworfen werden, und beklemmend, weil auch bei den heutigen Flüchtlingen nicht völlig ausgeschlossen ist, dass sie möglicherweise in den Tod geschickt werden.

Moritz Schöneckers aufwendige, knallfarbige und brüllende Inszenierung von Franz Kafkas Romanfragment "Der Prozess" aus den Jahren 1914/15 - in der Bühnenfassung des Regisseurs - ist ein flammendes Plädoyer gegen die als unmenschlich gebrandmarkte Abschiebepraxis von Flüchtlingen in unserer Gegenwart. Da wird kontraststark in weißer Schrift auf der dunklen Haut eines einsamen Flüchtlings der Stopp der "Deportation" gefordert. Und in einem Flugzeug, das einen Flüchtling zurückbringt, kommt es zu tumultartigen Szenen: Der abzuschiebende Mensch wehrt sich mit Händen und Füßen gegen seinen Rücktransport, während sich die übrigen Passagiere mit dem Drangsalierten solidarisieren und mit den Vollzugsbeamten aneinandergeraten.

Als das Video der Flugzeugszene gezeigt wird, ist das Ende einer so herausfordernden wie polarisierenden dreistündigen Aufführung fast erreicht. Einige Zuschauer gingen schon vor der Pause, in der dann eine starke Abwanderung einsetzte, die anschließend große Lücken im Publikum hinterließ. Aber der Theaterabend ging unvermindert krass weiter. Und am Ende gab es nur ein einzelnes lautstarkes Buh. Die übrigen ablehnenden Zuschauer waren eben nicht mehr da. Einige hatten jedoch im Meinungsbuch, das im Foyer auslag, ihre Verärgerung in eindeutigsten Wertungen artikuliert.

Denn so hatten sie Franz Kafkas "Prozess" - ein Stück Weltliteratur - bislang noch nicht gesehen. Andererseits erscheint es geradezu als ein Charakteristikum dieses Romans, dass er so vieldeutig wie unterschiedlich auslegbar ist. Und darin liegt freilich eine einzige Einladung an das Regietheater, die Vorlage zu aktualisieren. In diesem Fall die Ausweglosigkeit und das Ausgeliefertsein des Josef K. bei Kafka in Beziehung zu setzen mit dem realen Schicksal heutiger Flüchtlinge in einer für sie anonymen Gesellschaft mit einer undurchschaubaren Bürokratie. Winkte zu Beginn noch die aktuelle MeToo-Debatte durch den Umstand, dass eine Schauspielerin den männlichen Protagonisten darstellt - und dann auch Männer Frauenrollen übernehmen -, so geht die surreal rauschhafte Inszenierung doch rasch darüber hinaus, nämlich direkt ans Eingemachte: die Frage von Leben und Tod hier und heute.

Auf alle Fälle herausragend in dem ganzen Bühnenwirrwarr ist die Darstellung von K. durch Sophie Melbinger. Als androgyner Typ vermischt sie in ihrer Zeichnung des Bankers im weißen Anzug weibliche und männliche Züge, sodass die elementare Bedrohung des Menschen an sich im Vordergrund steht. Und Melbinger zeigt einen unerwartet reflektierten K., der seine durch und durch labyrinthisch-absurde Lebenswelt lange Zeit zugleich großäugig und mit kühl abschätzendem Blick in Schach hält. Das Gesicht der Darstellerin bleibt stets der schöne Spiegel einer fortschreitend schlimmen Verlorenheit.

Aber auch die anderen Schauspieler leisten großartig Groteskes in wechselnden schrillen Rollen: Darin taten sich immer wieder Nicole Averkamp, Katharina Uhland, Marco Albrecht, Hendrik Richter und Olaf Weißenberg mit irren Szenen hervor. Tatsächlich mutete das bizarre Drunter-und-Drüber auf der Bühne nicht selten wie ein einziges nebulöses Irrenhaus an (Benjamin Schönecker), aufgemischt durch eine Treppe ins Nirgendwo oder seltsame Gerätschaften, durch phantastisch-fremdartige Kostüme (Veronika Bleffert) sowie durch ein wahres Effekte-Gewitter (Video: Peer Engelbracht und Roman Kuskowski; Dokumentarfilm: Maman Salissou Oumarou; Komposition: Kiko Faxas; Drehorgel: Peter Suchantke; Live-Kamera: Benedikt Lehmann und Jannis Alexis Kratzer). Deutlich weniger aufgedreht geht es bei den notleidenden Flüchtlingen mit ihrer "Refugee Blackbox" - der individuellen Chronik - zu, dargestellt von Shymaa Abdalla, Sambujang Touray und Mohamed Yousef.

Insgesamt ein lange anhaltender theatraler Dauerbeschuss des Publikums, der gewohnte Sichtweisen in Schutt und Asche legt sowie insbesondere die Vorstellungsbilder von Kafka und von der Abschiebepraxis sprengt. In der explosiven Inszenierung zündet K. sogar selbst per Knopfdruck eine Atombombe. Schließlich ist die gesamte Geschichte irgendwie involviert - über den Raubtierkapitalismus sowie Merkel und Maaßen bis hin zu einer durch Lüge geprägten Weltordnung.

Aber die unterschwellige Verbindung zwischen den Abschiebungen in einem Rechtsstaat und dem Holocaust kann ich nicht akzeptieren. Derlei Relativierungen verbieten sich meines Erachtens in Deutschland. Davon abgesehen legt Schöneckers Inszenierung bei aller üppigen Überzeichnung ganz im Sinne des Rationalisten Bertolt Brecht den Finger in die Wunde - indem sie die Abschiebungsprozedur ohne jeden Stoßdämpfer vor Augen führt. Und das ist Theater an der Schmerzgrenze sowie ein Härtetest für alle Besucher (ab 15 Jahre), der gegensätzliche Reaktionen provoziert: Während die einen frühzeitig mit den Füßen abstimmen, spenden die anderen begeistert johlenden Applaus.

Info: Nächste Termine: 8., 14., 21., 31. März; www.theaterheidelberg.de