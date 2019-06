Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Prächtiger geht’s nicht: Mit fantasievollen Kostümen und opulentem Bühnenbild haben die Leiterin des Jungen Theaters, Natascha Kalmbach, und Bühnen- und Kostümbildnerin Annette Wolf, den Englischen Bau des Heidelberger Schlosses in einen orientalischen Palast verwandelt. Kalmbachs Inszenierung von Hans Christian Andersens Märchen "Die chinesische Nachtigall" wird so zum Augenschmaus in Rottönen. Und auch dem Gehörsinn wird 70 Minuten lang sehr besonderes geboten: Die Sopransaxophonistin Alexandra Lehmler spielt die Titelrolle und ihre Musik geht nicht nur dem Kaiser ans Herz.

Marco Sykora verkörpert den Kaiser, der alles hat. Fast alles. Denn als er von der Nachtigall hört, deren Gesang das Zauberhafteste und Schönste sein soll, was sein Reich zu bieten hat, schickt er seinen Hofstaat los, dieses Tier zu finden. Doch weder die Dame Li (Johanna Dähler) noch der Leibarzt (Matthias Rott) oder der Palastwächter (Simon Labhart) wissen, wie eine Nachtigall überhaupt aussieht. Der Oberhofmarschall – eine launige Paraderolle für Massoud Baygan – kann nicht einmal das Wort Nachtigall ohne zu stolpern aussprechen. Nur das von allen schikanierte Küchenmädchen, einfühlsam verkörpert von Nadja Rui, läuft zu großer Form auf, denn sie versteht die Sprache der Nachtigall und bringt die Hofleute auf die richtige Spur.

Doch bevor der Kaiser seinen Vogel bekommt, gilt es einige märchenhafte Irrtümer aufzuklären: Nein, der schwarz-weiße Schwanz, der da eindrucksvoll über die Palastmauer baumelt, ist keine Nachtigall, sondern eine Kuh, die das mit einem fetten Kuhfladen beweist – sehr zur Freude der kleinen Zuschauer. Und das Geschenk des Kaisers von Japan, eine riesige Musikbox, kann zwar Töne produzieren, aber zu Herzen geht diese mechanische Beschallung dem Kaiser nicht.

Erst als die endlich herbeigeschaffte Nachtigall – Alexandra Lehmler in einem duftigen braunen Federkleid samt voluminöser Lockenfrisur – singt bzw. ganz zauberhaft Saxofon spielt, ist der Kaiser zu Tränen gerührt. Versteht sich, dass er diesen besonderen Vogel nie mehr gehen lassen will und ihn in einen Käfig sperrt. Doch Gefangenschaft und Kunst vertragen sich nicht, die Nachtigall flieht und der Kaiser ist so traurig, dass er an diesem Verlust fast stirbt. Schon streckt der Tod sanft seine Hand nach ihm aus, als die Nachtigall freiwillig zurückkommt und ihr Gesang den Kaiser gesund macht.

Natascha Kalmbach hat Andersens Märchen kindgerecht aufbereitet. Es gibt viel zu lachen, wenn der durchgeknallte Hofstaat sich in leeren Zeremonien ergeht. Und es gibt auch sehr leise Momente, die ganz der Musik gehören. Auch wenn jüngere Kinder – das Theater empfiehlt das Stück für Kinder ab sechs Jahren – diese Parabel von der Freiheit der Kunst wohl noch nicht ganz verstehen, werden sie doch Freude haben an der farbenprächtigen Inszenierung und der Spielfreude der Akteure. Das Premierenpublikum klatschte begeistert.

Mit der Hitze werden bei den nächsten Vorstellungen vorwiegend die Schauspieler zu kämpfen haben, denn vormittags sitzen die Zuschauer im Schatten. Also Hütchen auf, Trinkflasche einpacken (ist erlaubt!) und ab aufs Schloss.

Info: Alle Termine und Karten unter www.theaterheidelberg.de.