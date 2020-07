Von Matthias Roth

Heidelberg. Was für ein Klang! Ein volles Orchester live auf der großen Bühne im Städtischen Theater - das ist, nach ziemlich genau vier Monaten Abstinenz, eine fast wieder neue Erfahrung. Jedenfalls ist es aber ein gutes Gefühl, sie wieder zu hören, die Musiker des Philharmonischen Orchesters Heidelberg.

Für ein ausgewähltes Publikum spielten sie am letzten Freitag erstmals nach dem Corona-Lockdown wieder in großer Formation und wurde von den großzügig im Zuschauerraum verteilt sitzenden etwa 150 Gästen überschwänglich und lang anhaltend begrüßt. In Masken kamen die Musiker auf die Bühne und nahmen mit gebührendem Abstand zueinander Platz, die Bläser noch etwas weiter voneinander getrennt als die Streicher. Es war die Generalprobe zur Herbstsaison, die man in der Neuen Aula am 7. Oktober starten möchte: Ein ausgeklügeltes Hygiene- und Sicherheitskonzept ist dazu die Voraussetzung.

Zu hören waren Ouvertüren und Opern-Intermezzi von Mozart bis Johann Strauß Sohn, dirigiert von vier Stipendiaten des Dirigierforums im Deutschen Musikrat: Der in Deutschland geborene David Quang Tho Bui studierte an der Hochschule Hanns Eisler, Berlin, und arbeitete bereits mit dem Brandenburgischen Staatsorchester in Frankfurt (Oder) und anderen Klangkörpern. Er leitete die Ouvertüren zu Verdis "Macht des Schicksals" und Strauß’ "Fledermaus" mit souveräner Zeichengebung und wienerischen Rubati bei Strauß.

Hangyul Chung begann bereits in seiner Heimat Korea mit dem Dirigieren, bevor er an die Hochschule nach Mannheim kam, um bei Prof. Stefan Blunier zu studieren. Er dirigierte die Vorspiele zu "Zigeunerbaron" und "Nabucco", das erste angemessen elastisch im Tempo, das zweite äußerst zackig. Nikolaus Henseler hat bereits einen Lehrauftrag an seiner Hochschule in Trossingen, wo er bei Prof. Sebastian Tewinkel studierte, und arbeitete bereits mit dem SWR-Vokalensemble unter Marcus Creed. Henseler legte aber auch ein Studium der Philosophie und Germanistik in Konstanz ab. Der hochgewachsene Dirigent wählte die Ouvertüre zur "Zauberflöte" und ein Intermezzo aus Mascagnis "Cavalleria Rusticana". Er formte die Musik des Italieners sehr lyrisch, was bei den weit auseinander sitzenden Musikern eine klangliche Herausforderung war.

Christoph Schäfer schließlich lernte das Dirigieren in München bei Prof. Michael Gläser und in Wien sowie an der Hochschule für Katholische Kirchenmusik in Regenburg. Er gründete auch ein eigenes Vokalensemble und leitet den Musikalischen Gesangverein München. Auch seinem Dirigat merkte man durchaus schon eine gewisse Routine an: Er begann mit der "Freischütz"-Ouvertüre und setzte mit einem Zwischenspiel aus Mascagnis "L’amico Fritz" fort. Er formte vor allem einen guten Streicherklang.

Ja, freilich: Ein spezieller "Corona-Sound" war letztlich insgesamt unverkennbar. Vor allem für das Blech ist es nicht leicht, eine gemeinsame Farbe zu kreieren, und die Holzbläser haben gelegentlich Mühe, sich durchzusetzen. Auch das Zusammenspiel des Streicher-Apparats ist heikel. Man wird mit diesen Schwierigkeiten noch eine Weile leben müssen - und können. Denn das alles ist nichts gegen die Tatsache, dass man wieder spielen darf.

Der Heidelberger Generalmusikdirektor Elias Grandy, der die Stipendiaten in einem Meisterkurs coachte, formulierte es bei seiner Begrüßung treffend: "Das gemeinsame Erleben ist das Sinnstiftende in der Musik." Wie schön, dass es wieder stattfinden kann.