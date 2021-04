Heidelberg. (sal) Die quirligen Macher des UnterwegsTheaters lassen sich nicht entmutigen: Nach der Lockdown bedingten Absage der Tanzbiennale 21 stehen nun die neuen Termine fest: Vom 18. Mai bis 13. Juni will das UnterwegsTheater in der Heidelberger HebelHalle ein ebenso vielseitiges wie hochkarätiges Programm mit zeitgenössischem Tanz zeigen. Das Programm des Theater und Orchester Heidelberg wird vom 4. bis 6. Juni im Stadttheater präsentiert. Beide Veranstalter arbeiten seit 2014 zusammen, um alle zwei Jahre ein internationales Tanzfestival mit mehreren Spielorten auszurichten.

Insgesamt elf Vorstellungen mit 16 internationalen Choreograph*innen stehen auf dem Programm, von Zirkus über Flamenco und Ballett bis hin zu verschiedenen Positionen aus dem zeitgenössischen Tanzschaffen; auch Familienstücke sind dabei. Viele der Künstler*innen waren in den letzten Jahren schon an den Formaten "Artort" und "720 Stunden" beteiligt oder wurden als Stipendiaten am Choreographischen Centrum Heidelberg gefördert.

Mit dabei sind neben Studierenden der Mannheimer Akademie der Weltstar des Flamenco, Israel Galván, das Akrobaten-Duo ChrisIris, der Jongleur Stefan Sing mit seinem Ensemble Critical Mess, das belgische Ensemble Tumbleweed und das UnterwegsTheater Ensemble mit einem neuen Stück von Jai Gonzáles. Darüber hinaus gibt es mit Niv&Oren und Roni Chadash zwei Gastspiele aus Israel, HipHop mit Chey Jurado und CC-Celebrities mit ehemaligen Stipendiaten des Choreographischen Centrums.

Info: Termine unter www.unterwegstheater.de; Karten unter www.reservix.de