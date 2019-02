Von Heribert Vogt

Heidelberg. Durch viele Länder und Zeiten führte Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, in der Heidelberger Alten Aula mit seiner Marsilius-Vorlesung "Kulturgut auf Abwegen. Zwischen Provenienzforschung, Wiedergutmachung und Shared Heritage (gemeinsamer Verantwortung)". Das ist wahrlich ein Thema, "das die Welt bewegt". Denn die Fragen nach Geschichte wie Herkunft der Objekte in Museen stellen sich immer dringlicher. Und man kann schon die Überlegung anstellen, welches Kulturgut denn nicht auf Abwegen war.

Nach Begrüßung durch Rektor Bernhard Eitel und Vorstellung durch Prof. Bernd Schneidmüller, Direktor des Heidelberger Marsilius-Kollegs, berichtete Parzinger von den unendlichen Geschichten, die oftmals mit der Provenienz von Kulturgütern verbunden sind. Diese liegen häufig mittendrin in der Weltgeschichte, wie die Kernthemen des Vortrags offenbarten. Dazu zählten die NS-Raubkunst, dann die kriegsbedingt verlagerte Beutekunst, auch die Gefahren für das Welterbe im Nahen Osten und schließlich die Problematik von Sammlungen aus kolonialem Kontext.

Die NS-Raubkunst ist mit den Leiden der Opfer des Nationalsozialismus verbunden. Es handelte sich um einen massiven rechtswidrigen Entzug von Privateigentum im Zusammenhang mit Verfolgung und Ermordung jüdischer Mitbürger durch den NS-Staat. Zahlreiche Objekte aus jüdischen Kunstsammlungen gelangten später in öffentliche Museen und Bibliotheken, in Privathände wie heutige große Häuser.

Wiedergutmachung ist deshalb eine elementare Aufgabe geworden. So wird gegenwärtig in allen Einrichtungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Provenienzforschung betrieben. Sie stellt nun eine Hauptaufgabe in Gedächtnisinstitutionen dar. Parzinger: "Wir haben bislang über 350 Kunstwerke und mehr als tausend Bücher den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben."

Notwendig ist eine systematische Provenienzforschung, die alle Bestände erfasst. Es gibt aber auch besonders verdächtige Bereiche: "Grundsätzlich steht alles unter Verdacht, was vor 1945 hergestellt und nach 1933 erworben worden ist." Grundlage für die Restitution sind die Washingtoner Prinzipien von 1998, welche die Regeln für faire und gerechte Lösungen festlegen. Vor allem müssen die Museen nachweisen, ob sie ein Objekt rechtmäßig erworben haben. Da es in Deutschland kein entsprechendes nationales Gesetz gibt, gelten diese Verhaltensweisen als Selbstverpflichtung. Diese erfordert eine aktive wie auch institutionalisierte Suche. Da aber viele komplexe Fälle existieren und die Bestände riesig sind, erweisen sich die Nachforschungen als extrem aufwendig.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Gründung des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste in Magdeburg. Allerdings müssen die Ergebnisse auch der Öffentlichkeit vermittelt werden. Parzinger befürwortet ein deutsches Restitutionsgesetz. Denn die Fälle können auch in den USA vor ein Gericht gebracht werden, was immer häufiger geschieht.

Große Bekanntheit hat dieser Themenkomplex durch den Fall Cornelius Gurlitt erhalten, aber für seine Sammlung ist die Nazi-Aktion gegen "entartete Kunst" relevanter. Dabei wurde angefeindete Kunst systematisch verdrängt, vernichtet oder zur Devisenbeschaffung verkauft. Insgesamt wurden damals fast 20.000 Kunstwerke zerstört.

Ein weites Feld eröffneten auch Parzingers Ausführungen über Beutekunst sowie über kriegsbedingt verlagerte Kulturgüter. Die Nazis haben seinerzeit planmäßige Plünderungen in ganz Europa betrieben, vor allem aber in der Sowjetunion. Dort gab es durch den beispiellosen Kulturraub einen Kahlschlag in der Kulturlandschaft. Die russischen Verluste werden auf 1,2 Millionen Einheiten geschätzt, wahrscheinlich sind sie viel höher. Nur ein Teil kehrte zurück.

Im Gegenzug wurden von der Roten Armee rund 2,6 Millionen Kunstwerke, 6 Millionen Bücher und sehr viel Archivmaterial in die Sowjetunion gebracht. Parzinger: "Die Museumsinsel in Berlin war leer." Im Jahr 1955 wurden jedoch tausend Gemälde nach Dresden zurückgegeben. Und in den folgenden drei Jahren kehrten über 1,5 Millionen Kunstwerke in die DDR zurück. Für Parzinger "ein bedeutsames Zeichen".

Die noch rund eine Million fehlenden Kunstwerke wurden durch ein Duma-Gesetz zu russischem Eigentum erklärt, ausgenommen Bestände etwa aus jüdischem oder kirchlichem Besitz. Aber insgesamt gibt es heute zwischen deutschen und russischen Museen ein "Maximum an Transparenz, Zusammenarbeit und gegenseitigem Vertrauen". Die enge Kooperation mit vielen Ausstellungs- und Forschungsprojekten entwickelt sich geradezu "antizyklisch zur politischen Lage", so Parzinger.

Viel problematischer ist die Entwicklung im Nahen Osten mit Kulturzerstörungen und illegaler Archäologie. Die Vernichtungen des Islamischen Staats haben eine andere Dimension erreicht. Parzinger verwies auf die Zerstörung der Bibliothek von Mossul, von Heiligtümern, Moscheen sowie antiken Städten wie Ninive und vor allem Palmyra. In der begleitenden Internet-Propaganda sah er eine Parallele zur Nazi-Diffamierung der "entarteten Kunst". Die Kulturzerstörung zieht sich wie ein Roter Faden durch die Menschheitsgeschichte, jedoch in den IS-Aktionen erblickte Parzinger eine neue Qualität. Umso wichtiger ist die Erforschung der zerstörten Denkmäler für den Wiederaufbau.

Den Abschluss bildeten Sammlungen aus kolonialen Kontexten. Hier ging Parzinger auf den Wirbel um Nofretete ein, an deren Entdeckung auch der Heidelberger Ägyptologe Hermann Ranke beteiligt war. Und zur damaligen Übergabe der Büste stellte er fest: "Nofretete ist natürlich rechtmäßig in Berlin." Grundsätzlich gilt jedoch auch hier, dass in den kolonialen Gebieten gestohlene Objekte zurückgegeben werden müssen. Aber wiederum existieren sehr viele unklare Fälle. Das gilt nicht zuletzt für die "Human Remains", Sammlungen menschlicher Gebeine. In Berlin gibt es etwa einen Bestand von 6000 Schädeln, die zum Teil aus Afrika stammen.