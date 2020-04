Von Matthias Roth

Heidelberg. Seit der Virus alle in Schach hält und Gruppenbegegnungen untersagt sind, stehen Menschen, die von Berufs wegen andere brauchen (als Hörer, Betrachter, Zuschauer), wider willen alleine da. Für viele ist das existenzbedrohend: Die ohnehin oft "brotlose Kunst" ernährt freie Künstler derzeit gar nicht. Doch selbst solchen in fester Anstellung ist der Boden unter den Füßen weggezogen, zumindest psychologisch. Denn was macht ein Musiker, der nicht öffentlich musizieren darf? Genau: Er tut es trotzdem. Allein. Und postet es im Internet.

So tutet jeder nach Herzenslust und ohne Honorar sein Lieblingslied ins Netz, singt muntere Songs und rockt die Klampfe im Fahrradkeller. Schrummschrumm und kein Ende. Ein Igor Levit mit drei Stunden Klavier-Schostakowitsch ist da die singuläre Ausnahme.

Der Kantor der Heidelberger Heiliggeistkirche, Christoph Andreas Schäfer, war auch vor den Kopf gestoßen Mitte März: Keine Passion, kein Bach-Geburtstag durfte stattfinden. Was machte er? Er schlich sich abends in die leere Kirche, stellte sein Handy auf "on" und spielte live über seinen Facebook-Account Orgelwerke von Bach. Seither sendet er jeden Abend, pünktlich 21 Uhr, live aus Heiliggeist einen "musikalischen Abendgruß". Nur an Karfreitag schwieg die Musik, traditionsgemäß.

Oft spielt er allein, gelegentlich aber auch mit anderen Künstlern im Duo bei geflissentlich eingehaltenem Abstand: Mit Karla Beyer (Violine), Renée Morloc (Alt), Thomas Berau (Bariton) oder Cornelia Winter (Sopran) musizierte Schäfer Bach bis Brahms, während die Abende draußen immer heller wurden. Filmisch dilettantisch und in der Tonqualität kaum besser, haben diese Signale aus der Stille, die kaum von Außengeräuschen gestört werden, als Dokumente eines absonderlichen Vakuums etwas gespenstisch Authentisches.

Es gab auch Populäres mit Thomas Kuhn-Treichel (Gitarre), Jazz mit Knut Rössler (Saxofon), Experimentelles mit Jochen Seiterle (E-Gitarre) sowie Uraufführungen: Johan-Magnus Sjöberg schrieb ein Stück, und Martin Bärenz trug Neues bei. Auch Orgel-Kollegen wie Joe Schittino oder Jan Wilke übernahmen die Gestaltung dieser halben Stunde. Wenn alles klappt, ist am Mittwoch die 40. Folge der Konzertreihe zu erleben. Nachhören kann man die Beiträge auch, auf Facebook oder Youtube.