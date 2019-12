Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg/Mannheim. Zwei Jahre nach dem Mauerfall streunen drei Frauen durch ein Berlin, das sich (nicht nur) in einem städtebaulichen Umbruch befindet. Sie begegnen skurrilen Zeugnissen der deutschen Geschichte und bemerken allerhand Kurioses an sich und anderen. Indem sie den öffentlichen Raum erkunden, sammeln sie Erfahrungen und Erkenntnisse, die vielleicht auch zu einer Selbstbegegnung führen.

Vom öffentlichen Raum des Kinos und der Stadt war beim 15. Kongress der kommunalen Kinos, wo der halbdokumentarische Film "Nie wieder schlafen" von Pia Frankenberg in einer digital restaurierten Fassung zu sehen war, viel die Rede. Beschäftigte sich die Fach-tagung, die im Heidelberger Karlstorkino sowie im wiedereröffneten Cinema Quadrat in Mannheim stattfand, doch mit dem Thema "Cinema and the City". Welche "stadtplanerischen, architektonischen und technologischen Anforderungen" muss ein kommunales Kino erfüllen, um auch zukünftig "als Ort der Bewahrung und Vermittlung von Film- und Kinokultur" zu funktionieren? Wie lassen sich "die mediengeschichtliche Besonderheit des Kinos" und das Film-erbe in Zeiten der Digitalisierung, einer sich wandelnden Mediennutzung und eines veränderten Zuschauerverhaltens erhalten? Und welche "Strategien für die Praxis" können zur Beantwortung dieser in Vorträgen, Diskussionen und Workshops behandelten Fragen entwickelt werden?

Als "Seismograph gesellschaftlicher Entwicklungen" beschrieb der filmaffine Heidelberger Kulturbürgermeister Joachim Gerner die Doppelgesichtigkeit des Kinos als einen öffentlichen Ort, der ebenso abgeschirmt wie durchlässig sei. Die Arbeiten der Architektin und Stadtplanerin Gabu Heindl für das Österreichische Filmmuseum und das Stadtkino Wien sind an dieser Schnittstelle angesiedelt. Wie sie den Austausch von Film und Gesellschaft reflektiert und architektonisch vermittelt, erzählte sie in ihrer "Kino als öffentlicher Ort" betitelten Keynote. Dabei akzentuierte sie nicht nur die "soziale Durchlässigkeit" des Kinos, sondern auch seine Neudefinition als "Stadtlabor der Zukunft".

"Welche Räume brauchen wir" für ein solch "anderes Kino"?, fragte schon zu Beginn Borjana Gakovic, die medienpolitische Sprecherin des Bundesverbands kommunale Filmarbeit e. V., der das Treffen alljährlich in Kooperation mit den Kinos vor Ort ausrichtet. Dass man als nichtgewerbliche Institution im Konzert mit anderen kulturellen Einrichtungen einer Stadt nicht zu bescheiden auftreten und den "Anspruch aufs Zentrum", so Lars HenrikGass, Leiter der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, anmelden sollte, wurde mehrfach unterstrichen.

So träumt Journa-list Constantin Schnell von einem "Haus für Film und Medien" in der Landeshauptstadt Stuttgart. Seit dort im Jahre 2008 das 1971 gegründete kommunale Kino aus finanziellen Gründen geschlossen wurde, streitet und plant eine Initiative, zu der auch Schnell gehört, für ein solches, für alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen offenes "Forum Romanum", wie das einmal Volker Schlöndorff genannt hat. Dagegen haben sich die Träume von Peter Bär, der seit vielen Jahren zum Vorstand des Cinema Quadrat gehört, seit dem Umzug des traditionsreichen Kinos in neue, großzügige Räume im innerstädtischen Quadrat K1 erfüllt.

Eine andere, nicht weniger ambitionierte Vision formulierte Claus Schmitt im Namen des Heidelberger Medienforums. Eingedenk der besonderen Kinogeschichte der Universitätsstadt am Neckar sowie des geplanten Karlstorbahnhof-Umzugs in die Südstadt, plädiert der Vereinsvorsitzende für "zwei Spielstätten, die sich gegenseitig befruchten" und damit für den notwendigen Erhalt des angestammten Karlstorkinos am Eingang zur Altstadt. Mit einem "Stand- und einem Spielbein" wäre das kommunale Kino, so Schmitt, "Impulsgeber" für eine wachsende Stadt. Wie ein erweitertes "offenes Haus" am bestehenden Standort zukünftig funktionieren könnte, führte die multiple Nutzung des Karlstorbahnhofs selbst vor: Während im Saal Vorträge und Diskussionen stattfanden und das Foyer sowie der KlubK als Treff- und Verpflegungspunkte fungierten, liefen im Kino Beiträge zum Filmerbe, etwa – und als besondere Hommage – Kurzfilme von Alice Guy-Blaché (1873–1968), "der ersten Filmemacherin der Welt".