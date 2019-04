Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Es könnte wie ein kleines Wunder anmuten, wenn das rötlich-blasse Kobaltsalz sich bei 1000 Grad Hitze in ein strahlendes Dunkelblau von geheimnisvoller Schönheit verwandelt - wenn man heute nicht wüsste, wie die chemischen Vorgänge tatsächlich sind und nicht die kleinen Kobolde, von denen es seinen Namen hat, wertvolles Silber aufgefressen und wertlose Erze ausgeschieden haben. Sie sind unschuldig, wie Dietmar Schuth bestätigt, der ein Lexikon über die Farbe Blau geschrieben, über die Farbe Blau promovierte und in Schwetzingen sogar ein "Museum Blau" gegründet hat. Aber eines hat sich dennoch bis heute erhalten: Man spricht davon, dass einer "sein blaues Wunder" erleben werde, das wohl genau daher stammen dürfte. Angst davor muss jedenfalls keiner mehr haben.

Solche Mythen nimmt der Heidelberger Dietmar Schuth in seinem kleinen, feinen Museum jetzt zum Anlass, tiefere Einblicke über den Kosmos dieser Farbe zu geben. Die Reihe beginnt am 8. Mai und widmet sich in vier verschiedenen Führungen den blauen Wunderdingen. Zu Beginn geht er dem Blau in Religion und Aberglaube auf den Grund, mit dem sich schon die Gebrüder Grimm auseinander setzten. Sie schrieben in ihrem großen Lexikon des Aberglaubens über die Farbe Blau als Farbe der Geister und Dämonen. Blauen Blumen, Tieren und Steinen wurden seinerzeit magische Kräfte zugeschrieben, Hexen und Zauberer trugen blaue Mäntel. Das war alles sehr mysteriös.

Gleichzeitig aber trug die Muttergottes im Christentum ebenfalls einen blauen Mantel und besetzte das Thema positiv. Doch auch im Koran gibt es diesen Widerspruch zwischen dem unheilvollen Blau und den schönen architektonischen Elementen blauer Keramik. Eine völlig andere Frage ist diese: Warum ist der Himmel blau? Die alten Griechen versuchten sich erfolglos an der Beantwortung der Frage, die Künstler der Renaissance blieben ebenfalls ohne konkrete Antwort. Selbst Johann Wolfgang von Goethe irrte. Erst im 20. Jahrhundert gelangen naturwissenschaftliche Erklärungen.

Fast wichtiger ist aber, dass der blaue Himmel eine schöne Projektionsfläche für romantische Gefühle bleibt. Und warum hielt man blaue Blumen jahrhundertelang für Wunderpflanzen mit magischen Heilkräften? In Märchen und Sagen erscheinen sie als Schatzblumen. Mit blauen Blumen beschwor man seine Treue. Man kann die Hintergründe nicht erklären, aber in Liedern und Gedichten ist das Phänomen bis heute lebendig. Dietmar Schuth hat diese Mythen recherchiert und in seinem Museum ausgestellt. Rund 3000 Objekte hat er gesammelt, etwa 1500 zeigt er in seinen Räumen in der Schwetzinger Hebelstraße, in einem Biedermeierhäuschen gleich gegenüber dem Rathaus. Es sind Gemälde und Skulpturen, historische Postkarten, botanische Stiche, Schallplatten, Bücher, Glas, Keramik, Mineralien, Schmuck und Spielsachen.

Seine Leidenschaft für alles Blaue reicht weit zurück. Als der Heidelberger Kunstverein 1990 seine spektakuläre Ausstellung "Blau - Farbe der Ferne" ausrichtete, war Schuth im Mitarbeiterteam. Die Ausstellung fand 125.000 Besucher. Der damalige Kunstvereinschef Hans Gercke ist heute im Kuratorium des "Museum Blau". Schuth sammelt nicht, nur weil Objekte blau sind. Er will die jeweilige Geschichte dazu erzählen, wie er sagt. "Die Story dahinter." Eine davon ist die Geschichte hinter dem Begriff "blau sein". Man spricht beispielsweise von "blau wie ein Veilchen". Aber: Warum ist ein Betrunkener ausgerechnet blau und nicht rot oder grün?

Vier Räume sind nach Purpur, Indigo, Kobalt und Ultramarin gegliedert und erklären deren Kulturgeschichte. Im Obergeschoss geht es um den blauen Himmel, das Meer und blaue Berge. Selbst die Toiletten halten sich eisern ans Thema: In der Herrentoilette dominieren Fußballvereine mit blauem Logo. Und im Hof hat Dietmar Schuth blaue Blumen gepflanzt. Er will, dass die Welt Blau versteht, sagt er und hat noch jeden Tag Lust, sich mit der Farbe Blau zu beschäftigen.

Info: Museum Blau, Hebelstr. 2, 69723 Schwetzingen. Wiedereröffnung am 6. April. Jeweils Samstag, Sonntag und an Feiertagen, 14 bis18 Uhr. www.museumblau.de