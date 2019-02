Von Matthias Roth

Heidelberg. Im heutigen Philharmonischen Konzert wird der diesjährige Künstlerinnenpreis an die Spanierin Elena Mendoza in der Heidelberger Stadthalle übergeben. Die Komponistin wurde 1973 in Sevilla geboren und studierte Germanistik in ihrer Heimatstadt sowie später Klavier und Komposition in Saragossa. Dann entschloss sie sich, nach Deutschland zu gehen und setzte ihr Studium bei Manfred Trojahn und Hanspeter Kyburz fort. Heute lebt sie in Berlin, wo sie eine Professur bekleidet. Wir telefonierten mit der Preisträgerin.

Frau Mendoza, kannten Sie den Heidelberger Künstlerinnenpreis, bevor er Ihnen nun zugesprochen wurde?

Ich war noch als Studentin beim Heidelberger Frühling, und damals wurde der Preis auch vergeben: So lange kenne ich ihn schon, und es ist eine sehr ehrenvolle Ahnenreihe von bisherigen Preisträgerinnen.

Am heutigen Mittwochabend wird Ihr Stück "Salón de espejos" vom Philharmonischen Orchester unter Elias Grandy aufgeführt. Kann man den Titel mit "Spiegelsaal" übersetzen?

Eher mit "Spiegelkabinett". Die Komposition basiert auf der Idee eines Spiegelkabinetts, wie es sie früher auf Jahrmärkten gab: Man ging hinein und war umgeben von Spiegeln, die sich ineinander spiegelten. Total verwirrend! Das eigene Bild wird projiziert ins Unendliche, oder man sieht sich selbst aus anderen Blickwinkeln.

Man verliert die Orientierung.

Es gibt diese berühmte Schlussszene aus dem Film von Orson Wells, "Die Lady von Shanghai": Da geraten zwei Leute in ein Spiegelkabinett, die sich gegenseitig umbringen wollen, aber sie sind dann völlig irritiert - bis sie beginnen, alle Spiegel zu zerschießen.

Wird in Ihrem Stück auch geschossen?

Nein! Aber diese Verwirrung ist ja ein Effekt gestörter Wahrnehmung, die sich dann immer mehr klärt, wenn die Spiegel kaputt gehen. So setzt sich bei meinem "Salón de espejos" allmählich ein einfacher Rhythmus durch und klärt die Verwirrungen, die zuvor waren.

Die Orchesterbesetzung ist groß, es stehen auch zwei Klaviere und viel Schlagzeug auf der Bühne.

Es ist vieles doppelt besetzt, und die Aufstellung ist jeweils links-rechts. Es ist aber keine Komposition für zwei Orchester, doch es gibt Spiegelungen im Raum von links und rechts und vorn und hinten.

Eine letzte Frage: Kennen Sie den Autor Sham David Hutchinson, der das Jugendbuch mit dem Titel "The Apocalypse of Elena Mendoza" schrieb?

Den Autor kenne ich nicht, das Buch auch nicht. Aber ich habe das auch bei Google gesehen. Vielleicht sollte ich es mal lesen? Ich denke, es hat wirklich nichts mit mir zu tun! Es gibt so viele Mendozas.

