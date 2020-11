Von Matthias Roth

Heidelberg. Die Weihnachtskonzerte des Heidelberger Klangforums mit Schola und Ensemble aisthesis sind legendär und waren auch bei häufiger Wiederholung gut besucht. Ob sie in diesem Jahr stattfinden können, ist nicht sicher.

Kein Ersatz, aber immerhin ein eventueller Trost ist die CD mit weihnachtlicher Vokalmusik des 16. und 17. Jahrhunderts, die die Schola Heidelberg unter der Leitung von Walter Nußbaum im Mai und Juni dieses Jahres in der Katholischen Kirche auf dem Dilsberg aufgenommen hat.

"Die Zeit nunmehr vorhanden ist" heißt die Scheibe, die freilich nicht nur bekannte Hits zum Christfest bringt, sondern "Weihnachtliche Vokalmusik in bedrängter Zeit" zum Thema hat. Viele der hier eingespielten mehrstimmigen Gesänge entstanden zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges 1618-1648 und künden von bitterer Not. Im titelgebenden Stück von Johann Hermann Schein etwa geht es ums Sterben und es heißt: "In dieser Zeit ist nichts denn Leid / Will gern von hinnen lenken." In den Wochen des ersten Corona-Lockdowns und auch nun wieder scheint man besonders sensibel für solche Zwischentöne, die auch die Weihnachtszeit prägen werden. So scheinen viele der hier gesungenen Texte plötzlich hoch aktuell, auch wenn man die Gräuel des langen Krieges mit Folgen von Hungersnot und Pest-Seuchen nicht eins zu eins mit der heutigen Situation vergleichen kann und sollte.

Neben Kompositionen von Schein, di Lasso, Isaac, Hassler, Eccard und Praetorius gibt es auf dieser CD auch Titel von weniger Bekannten wie Caspar Othmayr oder Andreas Raselius, die auch in Heidelberg wirkten. Die Sopranistin Dorothea Jakob, der Altist Franz Vitzthum, der Countertenor Terry Wey, der Tenor Sebastian Hübner und der Bass Matthias Horn geben den Stücken eine wunderbare Klangfülle bei sehr guter Wortdeklamation, so dass man die Texte kaum mitlesen muss.

Der musikalische Fluss wird allerdings von den Texten des Philosophen Enno Rudolph gebremst, die von Bodo Primus rezitiert werden. Sie unterbrechen den freien Fortlauf und verhindern damit den Flow der alten Musik.

Info: CHR 77451/ note 1