Dota eröffnet das Chansonfest mit ihrer Band am Samstag in der Halle 02. Foto: privat

Heidelberg. (RNZ) Am Samstag startet wieder eines der ältesten Chansonfeste Deutschlands in Heidelberg: Bereits zum 17. Mal richten das Kulturfenster und der Verein "Festival der Lieder" die Konzertreihe "schöner lügen" aus. Vom 9. Februar bis zum 24. März sorgen wieder zahlreiche Künstler mit Bekanntem und Neuem für kurzweilige Abende und kritische Denkanstöße.

Das sechswöchige Festival wartet in diesem Jahr mit bekannten Größen wie der Sängerin Dota und dem Kabarettisten Sebastian Krämer auf, bietet aber auch Raum für weniger bekannte Talente. "Immer wieder entdecken wir interessante neue Künstlerinnen und Künstler, die bei uns das erste Mal vor einem größeren Publikum auftreten und später sehr bekannt werden", erklärt Roger Back vom Kulturfenster. Für das Chansonfest in 2019 haben sich die Initiatoren darüber hinaus etwas Neues einfallen lassen. "Die großartige Dota ist in diesem Jahr unsere ‚Artistin in Residence‘", erläutert Bernhard Bentgens von "Festival der Lieder". Sie wird das Festival mit ihrer Band eröffnen und es mit drei Abenden auch beschließen. "Ich freue mich auf jeden der Abende und ich glaube, sie werden sehr verschieden und ganz einmalige Erlebnisse", erklärt die Sängerin. Die RNZ stellt das Programm des Chansonfestes vor:

> Samstag, 9. Februar: Los geht es mit einem Konzert von Dota und Band um 20 Uhr in der Halle 02. Sie stellt dort ihr neues Album "Die Freiheit" vor.

> Freitag, 15. Februar: Beim "Urknall" verbindet das Männertrio Sven Garrecht, Christian Lötters und Fayzen um 20 Uhr im Kulturfenster, Kirchstraße 16, groovige Popmusik mit sinnigem Chanson.

> Samstag, 16. Februar: "Das Niveau singt" heißt es ab 20 Uhr bei Axel Pätz im Kulturfenster. Er präsentiert die kleinen und großen Absurditäten des Lebens.

> Freitag, 22. Februar: Sarah Hakenberg zeigt um 20 Uhr im Kulturfenster ein Spezial-Programm einzig und allein für Heidelberg.

> Samstag, 23. Februar: Ein "großes Spektakel" verspricht Hannes Wittmer - besser bekannt unter seinem Pseudonym "Spaceman Spiff" - mit Band ab 20 Uhr in der Halle 02. Die Gäste bestimmen bei dem Konzert selbst, wie viel Eintritt sie zahlen.

> Freitag, 15. März: Die A-Cappella-Band Klangbezirk singt ab 20 Uhr im Kulturfenster. Das Ensemble ist Preisträger der internationalen A-Cappella-Competition.

> Samstag und Sonntag, 16. und 17. März: Sebastian Krämer ist an beiden Abenden (Samstag: 20 Uhr, Sonntag: 19 Uhr) zu Gast im Kulturfenster und bestreitet den "Club Genie und Wahnsinn". Mit dabei sind Satiriker Andreas Thiel, Künstlerin Stefanie Kerker, Musikkabarettist Matthias Ningel und Singersongwriter Milian Otto.

> Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. März: Die letzten drei Abende gestaltet Dota, jeweils ab 20 Uhr. Am Freitag tritt sie mit Moritz Krämer auf, am Samstag mit Max Prosa - beide Male im Kulturfenster. Zum großen Finale geht es am Sonntag in den Karlstorbahnhof, wo Komponistin und Gitarristin Alin Coen mit Dota auf der Bühne stehen wird. Am Samstag gibt Dota außerdem von 10 bis 14 Uhr einen Workshop für angehende Songwriter.

Info: Karten gibt es ab jetzt unter www.kulturfenster.de und im Vorverkauf. Ein Festivalpass kostet 130 Euro (ermäßigt 100 Euro).