Von Matthias Roth

Mannheim. Der Hype um den Dirigenten Teodor Currentzis nimmt bisweilen Formen an, die sich längst außerhalb jeder üblichen Diskussion in der klassischen Musik bewegen. Selbst die harten Debatten um die Zusammenlegung zweier Rundfunkorchester verstummte schlagartig, als der Name des Griechen in den Ring geworfen wurde. Man fragt sich: Was macht er anders, außer dass er hautenge (und nicht sehr kleidsame) Robin-Hood-Hosen und schwarze Schuhe mit roten Schnürsenkeln trägt? Die Antwort ist einfach: alles. Er macht einfach alles anders und will auch alles anders haben, oder jedenfalls keine halben Sachen. Jetzt gastierte er mit dem neuen SWR-Orchester erstmals im Mannheimer Rosengarten.

Currentzis ist ein Fanatiker, dem es um nichts anderes geht als um die Musik. Keine Kompromisse. Jahre lang lebte er mit einer ausgewählten Gruppe von Musikern als WG zusammen, in der es um nichts anderes ging als um die Musik. Dann zog er mit seiner ganzen Truppe ins weit von jeder zentraleuropäischen Kulturmetropole entfernte Perm, einst stalinistische Waffenschmiede, aber auch russische Kulturhochburg mit Geld wie Heu, wo er machen konnte, was er wollte: Seine Mozart-Opern, die er wie Leuchtkugeln vom Rande der Welt abfeuerte, wurden als "Wunder von Perm" in dieser Zeitung gefeiert.

Was macht ein solcher Radikaler, der alles hinterfragt und nichts mehr hasst als alte Gewohnheiten, nun mit einem Rundfunkorchester, das an Tarifverträge, Jahre lange Vorausplanungen, Tourneedaten, Solistenabsprachen und lauter derart profanen Dinge gebunden ist? Er macht das, was er immer tat: Er zwingt dem Orchester seinen Stempel auf: Wenn ihr nicht wollt, ich muss nicht! Und die Musiker hängen ihm an den Lippen.

Noch nie hat man von einem Orchester dieser Größe und - ja, doch auch - traditionsgebundenen Saturiertheit eine solche Intensität in Klang und Tongebung gehört wie jetzt bei Alfred Schnittkes Bratschenkonzert von 1986. Der satte Halbstünder ist für große Besetzung ohne Geigen geschrieben, dafür aber mit Cembalo, Celesta und Klavier neben breitem Schlagwerk: Instrumente, die neben Streichern und reichem Bläsersatz nicht sehr hervortreten, aber eine unglaubliche Farbigkeit erzeugen. Ohne Zweifel ist dies eine der bedeutendsten Partituren nach dem Zweiten Weltkrieg.

Antoine Tamestit war als Solist ein jedes Standard-Maß hinter sich lassender Interpret, dessen Instrument reinste Seelenmusik klingen ließ: tiefgründig, warm, auch aggressiv (im stürmischen, von zwei Largo-Sätzen gerahmten Mittelsatz), aber in jedem Detail verbunden mit dem großen Klangkörper, aus diesem herauswachsend und in diesen hineinsteigend. Atemberaubend. Currentzis’ Körpersprache als Dirigent ist enigmatisch, aber die SWR-Musiker wissen nicht nur, seine Zeichen zu deuten, sie wissen auch, was sie da spielen.

Es ist, als ginge es nicht nur um Leben und Tod an sich in diesem Stück, sondern um ihr eigenes Leben, das hier der Solist am Ende aushaucht wie in einem "komponierten Herzstillstand" (Programmheft). Schnittke, dem es immer um das Existenzielle, die letzten Dinge ging, komponierte hier so etwas wie sein eigenes Requiem, auch wenn er erst zwölf Jahre später in Hamburg sterben sollte. Kurz nach Beendigung dieses Werkes erlitt er einen Schlaganfall.

Die unglaubliche Intensität dieser Wiedergabe ließ das Publikum erst einmal stocken, bevor der Beifall losbrach und Antoine Tamestit sich schließlich mit zwei Zugaben verabschiedete. Currentzis und das SWR-Orchester konnten nach der Pause in Tschaikowskys Fünfter Sinfonie nicht gänzlich an diesen Grad von bewegender Stärke anschließen, auch wenn diese Interpretation sicher auch ihre ganz besonderen Momente hatte. Currentzis aber machte seinem Ruf als Außenseiter der Musikbranche alle Ehre und ist ein Jahrhundert-Ereignis. Das SWR-Orchester musste sich neu erfinden, und das tut es. Am 23. Juni 2019 kommt es unter seinem Chefdirigenten wieder nach Mannheim mit der "Leningrader Sinfonie" von Schostakowitsch.