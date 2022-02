Mannheim. (RNZ) Wer Reinhold Beckmann nur mit seiner roten Jacke und als Fußball- und Fernsehmoderator kennt: Nein, der 65-Jährige ist auch Musiker und dabei Singer-Songwriter mit Herzblut und feinem Gespür für gute Geschichten.

Was an ihm am meisten verblüfft: die Selbstverständlichkeit des musikalischen Auftritts. Schon sein zweites Album "Freispiel" kommt so lässig, unbefangen und zwanglos daher, dass man glauben möchte, Beckmann habe noch nie was anderes gemacht und mache eigentlich schon immer Musik. Nun ist er mit seinem neuen Album "Haltbar bis Ende" auf Tour".

Charmant, nachdenklich und angenehm selbstironisch singt und erzählt er seine Geschichten. Das schöne Scheitern gehört dabei ebenso dazu wie der Blick auf die kleinen Macken des Alltags. Dabei hat Beckmann sich seinen forschenden, kritischen Blick bewahrt: Wenn er gesellschaftliche und politische Themen aufgreift, macht er das präzise und eindringlich – ohne mit dem moralischen Zeigefinger zu fuchteln oder mit gerecktem Mittelfinger seine Weltverachtung kundzutun. Seine besondere Stärke sind leise, fast schon zerbrechliche Songs. Balladen, die von großen Gefühlen erzählen, wohltuend unprätentiös und ohne jemals Gefahr zu laufen, kitschig zu sein.

Live wird diese Musik zum Erlebnis. Beckmann ist im Unplugged-Duo mit Gitarrist Johannes Wennrich dicht am Publikum. Er holt die Menschen mit seiner Musik ab und sucht das Gespräch. Viele Fans können fast jede Zeile mitsingen.

Das Reinhold Beckmann Duo steht für virtuoses Gitarrenspiel. Für gefühlvolle Balladen und beeindruckend kraftvolle, fast rockige Nummern. "Es ist wichtig, dass man die Musik liebt. Noch wichtiger aber ist es, dass das Publikum spürt, dass man von der Musik auch zurückgeliebt wird", sagt Beckmann selbst.

Info: Mannheim, Freitag, 11. Februar, 20 Uhr, Casino Capitol. Karten für 22 Euro unter Telefon 0 621 / 33 67 333.