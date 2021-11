Mannheim. (RNZ/lyd) Schlager-Superstar Helene Fischer veröffentlicht am kommenden Montag ihr neues Album "Rausch" und kündigt parallel dazu eine neue Tour an. Ganze fünf Konzerte davon wird sie in der Mannheimer SAP-Arena geben, ist dem Terminplan auf ihrer Website zu entnehmen, und zwar vom 6. bis 11. Juni 2023.

Die Show wurde gemeinsam mit dem "Cirque du Soleil" konzipiert. Damit will die Künstlerin nach eigenen Angaben "echtes Neuland betreten" und verspricht ein Erlebnis, dass es so vorher noch nicht gab. "Wir wollen überwältigende Momente voller Emotionen und Welten schaffen und unsere unbändige Freude endlich wieder live auf der Bühne zu stehen, mit euch teilen!", heißt es auf der Website weiter.

Auch, wenn es bis zu den Konzerten noch über ein Jahr dauert, kann die Vorfreude für Fans schon kommende Woche beginnen. Der Vorverkauf für die Tour startet bereits am 19. November 2021.