Mannheim. (RNZ) Willkommen auf dem Planeten der ungeahnten Hörerlebnisse: Zum zweiten Mal veranstaltet die Alte Feuerwache das Festival für weltweite Gegenwartskultur "Planet Ears – rethink international music". Gemeinsam haben die Alte Feuerwache und das Kulturamt Mannheim ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das die Zuhörer – zumeist bei freiem Eintritt – vom 17. bis 26. September in neue Klangsphären eintauchen lässt, Einblicke in globale Musikströmungen gibt und Hör-Horizonte erweitert. Zudem werden einige Ergebnisse der Planet Ears Residencies gezeigt, die es lokalen und internationalen Musikschaffenden im vergangenen Jahr – trotz Lockdown und Festivalabsage – ermöglichte, im virtuellen Austausch an neuen Ideen zu feilen.

Bei insgesamt neun Livekonzerten kann das Publikum über den Planet Ears wandeln: Hier treffen türkische Gesänge auf bulgarischen Downbeat, der für Durban typische Gqom-Sound findet seinen Weg auf die Mannheimer Tanzfläche, marokkanische Gnawa-Musik verbindet sich mit Elektronik, und in freier Improvisation folgen drei Musiker den Spuren der libanesischen Künstlerin Etel Adnan. Ozan Ata Canani wird seine Arbeiterlieder neu arrangieren, während sich der norwegische Ausnahmegitarrist Stian Westerhus und der deutsche Tombak-Spieler Joss Turnbull zum ersten Mal auf der Bühne treffen. Außerdem erwartet das Publikum kolumbianische Cumbia-Musik, ghanaischer Pidgen-Rap, folkloristisches "Ethno-Chaos" aus der Ukraine und vieles mehr. Am 2. Oktober gibt es mit dem Auftritt der niederländischen Band Altin Gün eine fulminante Festival-Zugabe.

Den Anfang am Freitag, 17. September, 19.30 Uhr, macht das Mannheimer Duo Mahlukat mit der polnischen Perkussionistin Kasia Kadlubowska und der türkischen Sängerin und Geigerin Güldeste Mamaç. Dazu gesellt sich der bulgarische DJ Ivan Shopov aka Cooh.

