Von Heribert Vogt

Heidelberg. Das allgegenwärtige neue System von Herrschen und Lügen durchzog den Auftritt des Philosophen Peter Sloterdijk, der im prall gefüllten Heidelberger DAI pointenreich sein aktuelles Buch "Neue Zeilen und Tage. Notizen 2011-2013" vorstellte. Während des Gesprächs mit Manfred Osten wählte er den Begriff der "Impostur" für die derzeitige Welt der Täuschung. Zu Beginn seines Buchs bringt Sloterdijk in einem Selbstzitat die "fortschreitende Verrücktheit des Zeitgefühls" zum Ausdruck: "Wenn wir gehen, werden wir das Gefühl haben, wir hätten unsere Kindheit in der Antike verbracht, unsere mittleren Jahre in einem Mittelalter, das man die Moderne nannte, und unsere älteren Tage in einer monströsen Zeit, für die wir noch keinen Namen haben."

Die jedoch schon eine lange Vorgeschichte hat, wie Sloterdijk anführt: "Wir schreiben das Jahr 2019, bald das Jahr 2022 und 2023, vorbehaltlich eines Weltunterganges, der sich in dieser Zeit ereignen könnte… So viel Optimismus, die Welt für untergangsfähig zu halten, ist unter den Zeitgenossen heute jedoch nicht mehr verbreitet. Die apokalyptische Denkform ist lediglich ein übersteigerter Optimismus, geboren aus dem Wunsch, eine schlechte Welt - einen Unheilszusammenhang, einen Verblendungszusammenhang - noch zu den eigenen Lebzeiten verschwinden zu sehen."

Vor hundert Jahren, 1922/23, regierte in Deutschland eine astronomisch hohe Inflation, in deren Licht der Erste Weltkrieg nur 1,54 Reichsmark gekostet hatte. Für Sloterdijk trat damals "der Hauptdarsteller unserer Zeit auf die Bühne": die monetäre Impostur in Gestalt des Geldbetrugs durch den Staat gegenüber dem Kaufkraftbesitzer. Heute vollführt Finanzminister Olaf Scholz das Kunststück, Milliarden herbeizuschaffen und verschwinden zu lassen. Sloterdijk findet es jedoch eindrucksvoll, wie in Deutschland gegenwärtig die massiven Schulden energisch abgebaut werden. Dagegen gibt es in den USA die Disziplin, die Schuldendecke immer weiter anzuheben, um den nächsten Shutdown hinauszuzögern.

Generell sieht Sloterdijk im Finanzgebaren wieder den Geist von 1922/23 walten, nur in anderer Orchestrierung. Statt der damaligen Zwangsanleihen bei der Bevölkerung werden alternative Wege der Geldbeschaffung beschritten. Und für den fragilen politischen "Kartenhausbau" kommen immer neue Hilfskonstrukte zum Zuge, die einen Schwarzen Freitag wie 1929 verhindern sollen. Diesbezüglich war auch von der "Palliativ-Ökonomie" die Rede: "Wir begleiten unser Geld in ein Hospiz und halten ihm die Hand, während es in die Wertlosigkeit hinüber schreitet."

Ein anderer Schauplatz der "monströsen Zeit" ist die weit verbreitete politische Korrektheit. Diese hält Sloterdijk für ein typisches Merkmal von Einwanderungsgesellschaften, aber auch für eine Folge vehementer Modernisierungsschübe. Denn: "Die Welt, die wir gekannt haben, schwindet binnen weniger Jahre aus dem Gedächtnis." Als anschauliches Beispiel diente der gute alte Hotelschlüssel mit der Messingkugel, der durch die Chipkarte ersetzt wurde: "Und der Schlüssel heißt auch nicht mehr Schlüssel, sondern Operator eines Access-Management-Systems." Da stellt sich unweigerlich ein "Gefühl intensiven spontanen Veraltens" ein: "Bevor der Satz zu Ende gesprochen wird, ist er fünf Jahre älter geworden."

Sloterdijk stürzte sich auch in unberechenbare politische Szenarien wie die globalen Migrationsströme. Zwar ergreift die Politik derzeit Maßnahmen, um das Bleiben am Herkunftsort attraktiver zu machen. Aber dort könnten mehr Mittel auch zu Verteilungskriegen führen, sodass die "Asylrechtsfalle zuschnappt": Denn dann kämen die Menschen wieder aus einem Kriegsgebiet.

Der Philosoph hält es für wahrscheinlich, dass zukünftig - gezielt oder spontan - Kriege in Herkunftsländern entstehen: "Man kann sich sehr gut vorstellen, dass ein Schachspieler vom Typus Putin - auch unter seinen Nachfolgern - oder ein Assad- beziehungsweise Erdogan-Nachfolger Bürgerkriege in afrikanischen Ländern auslösen werden, um Europa im Einwanderungsstrom zu ersäufen." Oder auch den Kontinent von innen "durch die Abwehrreaktion gegen die Fremden zu vergiften".

Zu den heutigen "neomoralischen Sprachcodes", die auf breiter Front vorrücken, meinte Sloterdijk: "Alle Menschen werden heute zu Diplomaten umgeschult und müssen jene Art von Sprache erwerben, die mit der wachsenden Empfindlichkeit von beleidigungsfähigen Gruppen zu rechnen hat." Wie zum Beispiel im Gender-Bereich: "Über Nacht sind hier ganz neue Archipele aus dem Meer aufgetaucht" mit beleidigungsfähigen Menschen in individualisierten Gesellschaften.

Peter Sloterdijk, laut der aktuellen "Cicero"-Rangliste der wichtigste Intellektuelle im deutschsprachigen Raum, setzte sich noch mit weiteren konkreten Problemfeldern auseinander. Für sein Schreiben und für sein Buch betonte er allerdings: "Ich lasse immer den Blick umherschweifen."

Und dabei bevorzugt er gegenüber den großen Regelsystemen die "Augenblicksgötter", die es nicht nötig haben, ewig zu sein: "Sie begnügen sich damit, wie eine Libelle vorbeizufliegen und ein Gefühl zu evozieren, dass gerade ein Engel durch den Raum geht. Ich habe mir vorgenommen, so viele Engel wie möglich über die Seiten laufen zu lassen."

Info: Peter Sloterdijk: "Neue Zeilen und Tage. Notizen 2011-2013". Suhrkamp Verlag, Berlin 2018. 540 S., 28 Euro.