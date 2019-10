Von Andrea Döring

Mannheim. Heiliger Ernst beseelte das Quartett um den dänischen Perkussionisten Peter Bruun bei Enjoy Jazz in der Alten Feuerwache Mannheim. Hoch konzentriert hören Kasper Tranberg auf der Trompete, Marc Ducret, Gitarre, Simon Toldam an den Keyboards und Electronic Effects sowie Bruun, der mit einer Hand auch noch auf dem Keyboard den Bass spielt, ihren oft komplizierten Klängen nach. Sie vermischten bisher Ungehörtes mit Eingängigem und Bequemem. Eine kleine, aber feine Schar von Zuhörern war begeistert.

"Because You Are Worth It" heißt das neue Album, das das Quartett als Liebesbrief an das Publikum verstanden wissen will. Die Botschaft ist nicht immer leicht zu entschlüsseln. Den Adressaten mutet die Band einiges zu. Die Stücke sind zumeist durchkomponiert. Die Musiker hängen stark an den Noten. Raum zur freien Entfaltung, Improvisation, Freiheit oder schlicht ein bisschen Spaß ist in dieser Beziehung von Seiten des Absenders nicht vorgesehen. Kaum ein Lächeln erhellt zwischendurch die Züge der Künstler.

Zwar kommt Toldam unter anderem beim zweiten der langen Stücke mal aus sich heraus. Der uralten Philips Philicorda und zwei analogen Synthesizern entlockt er ultramoderne Klänge, die zurück in die Zukunft führen. Dann versenkt er sich jedoch wieder verbissen in die meterlange Partitur. Die Themen sind ellenlang, es ist für Musiker und Zuhörer nicht immer einfach, den Roten Faden nicht zu verlieren. Tranberg beherrscht die Trompete meisterlich. Sein Klang, den er mit zahlreichen Dämpfern verändert, erinnert an Miles Davis, manchmal aber an Louis Armstrong. Seine brillanten freien Soli sind leider nur kurz. Im Duett zwischen ihm und Ducret entwickelt sich ein aufregender Dialog.

Der einzige, der nicht an den Noten hängt, ist Komponist Bruun. Wenn er mit der linken Hand trommelt und mit der rechten Keyboard spielt, beraubt er sich mit dieser selbst gewählten Doppelbelastung vieler Möglichkeiten.

"Tipping Point, etwas das immer schneller wird, bis es einen Punkt jenseits der Kontrolle erreicht": So kündigt Bruun eines der letzten Stücke an. Doch der Höhepunkt bleibt aus. Zwerchfellerschütternde Kirchenorgel-Klänge wechseln sich ab mit durchdringenden Tönen mit Tinnitus-Gefahr. Vor dem inneren Auge landet das Raumschiff mit den kleinen grünen Männchen in der Mannheimer Feuerwache.

"Die Avantgarde zurück zu den Menschen bringen", ist der hohe Anspruch der Gruppe. Bei etlichen blieb jedoch das bisher Ungehörte unerhört.