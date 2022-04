„Let me see what spring is like“: Frank Thomé präsentiert im Palatin bei Swinging WiWa die besten Songs von Frank Sinatra (und anderen). Foto: privat

Wiesloch. (RNZ) Es war eine Zeit, die aus der Rückblende so unschuldig wie dreckig erscheint: Die Swinging 60s mit Frank Sinatra und dem Rat Pack. Skandale, Suff, Drogen, Leben – und großartige Musik. Bei Swinging WiWa wird die Zeit oder zumindest der Nachhall davon mit Klaus Thomé und "Sinatra & Friends" im Palatin wieder lebendig.

Thomé, der aus der Region stammt, macht es schon immer "His way" – mit dem legendären Sinatra-Song im Herzen und am Mikro. Darin ist im Minnesängersaal viel Platz: für Frank Sinatra, Dean Martin, Louis Armstrong, Elvis Presley, Tom Jones, Neil Diamond – mehr "Swinging WiWa" geht kaum.

Das abwechslungs- und umfangreiche Repertoire knüpft an die legendären Sinatra-Shows der 1960er-Jahre an. Auch 62 Jahre später ist es schwer, sich der Faszination von "The Voice", einer der Jazz-, Rock`n`Roll- und Blues-Legenden, entziehen.

Nach zwei Verschiebungen soll es nun mit vollem Orchester, Bühnenshow und dem begnadeten Klaus Thomé als Sänger über die Bühne gehen, der in der Rolle des "Ol’ Blue Eyes" seine Glanznummer bietet. Swinging WiWa at it’s best! Startbereit? Dann lass’ ihn dich zum Mond fliegen (und darüber hinaus).

Info: Wiesloch, Sonntag, 10. April, 19 Uhr, Palatin. Restkarten 18 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.