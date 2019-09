Die „Orestie“ des Aischylos handelt von der Geburt der Demokratie aus dem Geiste des blutrünstigen Mythos: Am Ende der Trilogie sorgt Pallas Athene dafür, dass Orest per Volksabstimmung freigesprochen wird. So wird der göttliche Fluch durch die Zivilgesellschaft beendet. In Mannheim wird der Auftritt der Palas Athene zur Travestie-Nummer: Patrick Schnicke spielt die Göttin und weckt damit Assoziationen zur aktuellen Gender-Debatte. Zuvor lässt sich Schnicke in der Rolle König Agamemnons ermorden. Foto: Christian Kleiner

Von Volker Oesterreich

Mannheim. Wenn das Publikum die "Orestie" des Aischylos auslöffeln soll, muss der Regisseur die blutigste Blutsuppe der Kulturgeschichte auf den heißen Herdplatten des Theaters zubereiten. Und er muss tief hineingreifen in den Gewürzschrank der Mythologie - dorthin, wo das Chilipulver der göttlichen Verdammnis und des menschlichen Hasses liegen, auf dass man sich den Mund verbrennen möge an diesem Gemisch aus Mord und Rache, aus rasenden Schuldgefühlen und demokratischem Verständnis.

Als Zuschauer sollte man möglichst die Vorgeschichte kennen, sprich: den von den Griechen angezettelten Trojanischen Krieg, der wegen Helena geführt wurde, der schönsten Frau der Welt. Und man sollte wissen, dass Agamemnon seine Tochter Iphigenie den Göttern geopfert hatte, um mit seiner Kriegsflotte gen Troja segeln zu können.

Die Handlung der "Orestie" setzt erst ein, als Agamemnon mit seiner Geliebten, der Seherin Kassandra (Annemarie Brüntjen), zurückkehrt nach Argos, wo sich seine Olle, die Königin Klytaimnästra, mit Aigisth einen anderen Kerl angelacht hat. Auch er ist tief verstrickt in die göttlich verfluchte Familiengeschichte der Atriden. Blutrausch, nun nimm deinen Lauf.

Im Nationaltheater Mannheim holt Regisseur Philipp Rosendahl weit aus, um die 458 vor Christus uraufgeführte Trilogie mit ihrem verzwickten Beziehungsgeflecht über mehrere Generationen hinweg aufzudröseln. Zu diesem Zweck lässt er seine acht Darsteller - ganz paritätisch jeweils vier Frauen und vier Männer - im Regen stehen. Gut 40 Minuten lang. Es pladdert von oben herab, die Zuschauer in er ersten Reihe dürfen sich mit Plastikplanen schützen, während die Akteure die ganze Vorgeschichte erzählen, die so nicht bei Aischylos steht, sondern in Homers "Ilias".

Da harren sie nun aus, die acht Spieler, auf einem hydraulisch hochgefahrenen Podest, während sie von der schönen Helena und der geopferten Iphigenie (Sophie Arbeiter) palavern, meist als Chor, hin und wieder auch einzeln. Das war sie, die große Theater-Innovation zur Zeit des Aischylos. Der kollektive Handlungsträger des Chors bekam mit den Protagonisten einen Gesprächspartner. Es entstand das dialogische Prinzip, also das, was man Dramatik nennt. Grundkurs Theaterästhetik, Modul Antike, erstes Semester.

Alles ganz hübsch und lehrreich, zumal der vom Regisseur neu gefasste Text klang- und sprachschön vorgetragen wird - in einer Klarheit, die das Regengeprassel beinahe vergessen lässt. Laut Programmheft hat Rosendahl auf die Übersetzung von Walter Jens zurückgegriffen, aber von dieser Textvorlage bleibt wenig übrig. Das breit ausgewalzte Präludium ist dröges Deklamationstheater vorne auf der hochgefahrenen Rampe. Viele Worte, wenig Bewegung. Dafür jede Menge H2O aus der Berieselungsanlage. Der weitgehend dekorationslose Raum ist Theater pur mit ein paar versetzten Ebenen und dem geschwärzten Gemäuer ganz hinten. Ein Leerraum, der zum Gedankenraum werden soll. Das steckt wohl hinter dem puristischen Kalkül des Bühnenbildners Benjamin Schönecker.

Klarer Kontrast nach der Pause: Nüchternheit adé, nun wird’s bunt, und die Gagmaschine bekommt Zunder. Die drei Teile der Aischylos-Trilogie werden nach der munteren, aber auch schon ziemlich in die Jahre gekommenen Dekonstruktions-Methode in eineinhalb Stunden durchgehechelt. Rekordverdächtig schnell. Peter Stein brauchte fast 12 Stunden für seine Jahrhundert-Inszenierung der "Orestie" vor fast 40 Jahren an der Berliner Schaubühne. Lauter Theater-Berühmtheiten spielten mit: von Edith Clever über Udo Samel bis zu Jutta Lampe. Man konnte entweder vom frühen Nachmittag bis Mitternacht auf den harten Sitzstufen ausharren oder die Ablösung des blutrünstigen Mythos durch einen demokratischen Volksentscheid an drei Abenden nacheinander erleben.

Peter Stein schuf für sein Mammutspektakel eine sachlich-klare Prosa-Nachdichtung, auf die auch das Heidelberger Theater zurückgriff, als Ingo Berk den Stoff im Marguerre-Saal auf die Bühne brachte. 2014 glückte ihm dort eine kluge, in sich stimmige Annäherung an Aischylos.

In Mannheim setzt Philipp Rosendahl auf den krassen Kontrast zwischen drögem Lehrtheater zu Beginn und dem forciertem Blödsinn nach der Pause. Nun ist der karge Raum möbliert, es flackert ein Kaminfeuerchen, und auf einem Plastik-Postament harrt eine lebende Zeus-Skulptur (Boris Koneczny) wie eine Jahrmarktsattraktion aus. Nach langer, langer Marmorstarre darf der Göttervater mit der abgewinkelten Rechten wackeln, als wäre er eine chinesische Grinsekatze hinterm Heckfenster einer Blechkarosse. Haha, es darf gelacht werden.

Drumherum sind lauter große Pflanzkübel gruppiert, alle mit Plastikvegetation bestückt. So sieht sie aus, die Spießer-Idylle der Götter und der Königskinder aus dem Geschlecht der Atriden. Es darf abermals gelacht werden, wenn auch gequält. Wie gut, dass das Plastikgrünzeug nicht gegossen werden müsse, witzelt Elektra (Vassilissa Reznikoff), die nun die ganze Mischpoke als Vorstadt-Girlie mit postpubertären Anwandlungen aufmischt. Abermals ein halbherziges Haha. Mit ihrem Bruder Orest (Arash Nayebbandi) sinnt Elektra auf Rache an der vatermörderischen Mutter Klytaimnestra (Maria Munkert) und deren Zweitgespons Aigisth (Eddie Irle). Kaum geplant, schon hängen die beiden als nächste Opfer in Hängematten-Netzen vom Bühnenhimmel herab. Der göttlich gewollte Blutrausch will es so.

In den beiden letzten Teilen der Trilogie findet er ein Ende. Orest plagt ob seiner muttermörderischen Bluttat das schlechte Gewissen in Gestalt der fürchterlichen Erinnyen. Ihnen ist der Mittelteil der antiken Dramentrilogie gewidmet. Nicht so in Mannheim, hier werden die Plagegeister mir nichts, dir nichts in die mildtätigen Eumeniden des Finales verwandelt. Nun sehen die bösen Weiber ganz bunt aus und tragen angepappte Bäuche als Zeichen ihrer Schwangerschaft (Kostüme: Brigitte Schima). Sie sorgen für Frieden, Freude, Eierkuchen, ein bisschen Patriarchats-Kritik und Zeitgeist-Feminismus inklusive. Die gibt’s als Dressing obendrauf auf den Salat. Merke: "Alle Männer sind ichbezogene Kinder". Wer hat’s gewusst? - Klytaimnestra hat’s gewusst.

Dann endlich tritt Pallas Athene mit ihrem güldenen Helm auf den Plan. Die Goldgöttin ist ein Travestie-Künstler, gespielt von Patrick Schnicke, der nun verfügt, dass per Volksentscheid abgestimmt werden soll, ob man Orest des Muttermords für schuldig hält oder nicht. Es geht fifty-fifty aus, Athene wirft ihre Abstimmungs-Scherbe in die richtige Urne, und das Bürschchen wird freigesprochen. Ein Sieg der Demokratie. Das Volk hat eingesehen, dass der Mensch Orest nichts gegen den vom Olymp verfügten göttlichen Fluch tun konnte. Summa summarum ein gewaltiger Stoff über den mythischen Urgrund der Zivilgesellschaft. Schade nur, dass er in Mannheim so verplempert wird.

Info: www.nationaltheater-mannheim.de