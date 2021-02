MR. Was machen Musikerinnen und Musiker in der Zeit, in der keine Live-Konzerte realisiert werden dürfen? Sie proben. Doch das Hauptproblem stellen dabei die Reisebeschränkungen der Mitwirkenden aus dem Ausland dar. Das KlangForum Heidelberg etwa muss so aktuell das dreiwöchige Projekt mit dem Komponisten Dániel Péter Biró in den November verschieben, da nicht alle Mitwirkenden nach Deutschland kommen können – vor allem auch nicht der Komponist selbst.

Stattdessen haben J. Marc Reichow und Ekkehard Windrich (Pianist und Konzertmeister des ensembles aisthesis) ausgewählte Live-Mitschnitte aus den letzten Jahren neu visualisiert. Damit wird die Reihe "Zugabe digital" aus dem ersten Lockdown nun mit "Neue Zugaaben" fortgesetzt, da die Nachfrage im letzten Jahr sehr groß war. "Tatsächlich ist es auch ein Vorteil für das Publikum, dass man nun etwas mehr Zeit hat, die Projekte aus der Vergangenheit mit Abstand noch einmal ganz neu zu hören und mit der neuen Visualisierung auch ganz neu zu erleben", so Dominique Mayr, Geschäftsführer des KlangForum Heidelberg.

Den Anfang macht am Freitag, 19. Februar, eine Aufnahme eines Werkes, mit dem sich Dirigent Walter Nußbaum und die Schola Heidelberg besonders intensiv auseinandergesetzt haben: verbinden sich doch zwölf Stimmen selten so raffiniert zu einem polyphonen, geist- und anspielungsreichen Gewebe wie in den "Drei Madrigalkomödien" (1963/90) des Komponisten und Dirigenten Peter Eötvös. Dieser wurde 1944 in Siebenbürgen geboren und gilt seit Langem als eine der bedeutendsten und einflussreichsten Persönlichkeiten der Musikszene. Die bildhaften und aus Anlass dieser Erstveröffentlichung neu visualisierten "Madrigalkomödien" knüpfen an die italienische Madrigalkunst der Spätrenaissance an und verwenden Texte und Motive von Carlo Gesualdo. Gleichzeitig bieten sie drei Kabinettstückchen zeitgenössischer Vokalkunst.

Info: Zu erleben gibt es dieses Werk ab Freitag, 19. Februar, auf www.klangforum-heidelberg.de