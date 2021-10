Ludwigshafen. (RNZ) Der Zürcher Pianist Nik Bärtsch hat ein Faible für Japan. Das spiegelt sich in der Musik seiner Formation Nik Bärtsch’s Ronin wider. Das Quartett hat den Zen Funk populär gemacht seit der Gründung 2001. Nach ersten Alben im Selbstverlag erschien auf dem renommierten "ECM"-Label "Stoa", was der Band eine größere Öffentlichkeit bescherte. So "frisch" und unerhört klingt dieses Amalgam aus Funk, Minimal Music und Fusion, das zudem noch aufgebrezelt wird durch ein modernes Gespür der Musiker fürs Visuelle und einen Hang zum philosophischen Überbau. Für den zeichnet für gewöhnlich der Pianist Nik Bärtsch verantwortlich, der in Interviews Sätze sagt wie: "In der Kontinuität liegt ja auch eine Veränderung." Um damit zu erklären, dass das traumwandlerische Verständnis unter den Musikern auch damit zu tun hat, dass man sich dadurch in die Pflicht nimmt, dass die Band, sofern nicht gerade auf Tour, jeden Montagabend im eigenen Club "Exil" konzertiert, um die Performance durch fortwährende Übung zu perfektionieren. Fluid, leichtfüßig, dabei komplex.

Nik Bärtsch sagt, dass man sich nicht jede Saison neu erfinden, sondern Neuerungen subtil in Kontinuitäten einzuarbeiten verstehen müsse und verrät sein Rezept für Originalität: "Wir versuchen eine Mischung aus Funk und Leere, einen Flow im Nichts." Neben Nik Bärtsch spielen beim Enjoy-Jazz-Konzert Saxofonist Sha, Schlagzeuger Kaspar Rast und Jeremias Keller am Bass.

Info: Ludwigshafen, Montag, 25. Oktober, 20 Uhr, dasHaus. Karten für 26,20 Euro im RNZ-Ticketshop.