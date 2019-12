Sternenkrieger, Droiden und Lichtschwerter haben Hollywood am Montagabend in eine "Star Wars"-Galaxie verwandelt: Bei der Weltpremiere von "Der Aufstieg Skywalkers" in Los Angeles liefen viele Stars über einen blauen Teppich, um sich von der Weltraum-Saga zu verabschieden. Auch Harrison Ford und Mark Hamill,

Zur Uraufführung in Hollywood

Sternenkrieger, Droiden und Lichtschwerter haben Hollywood am Montagabend in eine "Star Wars"-Galaxie verwandelt: Bei der Weltpremiere von "Der Aufstieg Skywalkers" in Los Angeles liefen viele Stars über einen blauen Teppich, um sich von der Weltraum-Saga zu verabschieden. Auch Harrison Ford und Mark Hamill, deren Karrieren in den futuristischen "Star Wars"-Kostümen begonnen hatten, und Stephen Spielberg und Spike Lee waren dabei. Im Mittelpunkt der Premiere im berühmten "Chinese Theatre" standen aber die jungen Stars des neuen Films: Daisy Ridley, John Boyega und Oscar Isaac. Die Handlung des Films, der an diesem Mittwoch in die Kinos kommt, war zuvor streng geheim gehalten worden. Regisseur J.J. Abrams versprach jedoch, dass das Trio Rey, Finn und Poe wieder vereint wird. Über ihre Trennung in "Die letzten Jedi" von 2017 waren viele Fans unzufrieden gewesen.

Experten sagen dem "Aufstieg Skywalkers" für das Startwochenende Einnahmen von 200 bis 225 Millionen Dollar (179 bis 224 Millionen Euro) voraus, was den Streifen zu einem der erfolgreichsten der Filmgeschichte machen würde.

[-] Weniger anzeigen