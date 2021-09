Mannheim. (RNZ) Die Kombination Peter Protschka Quintet feat. Rick Margitza verspricht beste Hardbop-Tradition mit dem US-Star-Saxofonisten im Jazzclub Ella & Louis. Die europäische Besetzung der Extraklasse hat gemeinsam schon viele tausend Kilometer auf Tourneen in ganz Europa hinter sich gebracht und musiziert auf höchstem Niveau – gute Freunde, mit denen man auch musikalische Räume betreten kann, in denen man vorher noch nicht war.

Bereits bald zehn Jahre spielt das Peter Protschka Quintet in den namhaftesten Clubs und auf den wichtigsten Festivals. Klangschönheit, Energie und Poesie sind die Themen dieser Band. Zur Besetzung gehören neben Trompeter Peter Protschka Martin Sasse an den Tasten, Martin Gjakonovski am Bass, Tobias Backhaus am Schlagzeug und Saxofonist Rick Margitza.

Info: Mannheim, Montag, 20. September, 19 & 21 Uhr, Jazzclub Ella & Louis im Rosengarten. Karten ab 20 Euro unter www.ellalouis.de.