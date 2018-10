Regisseur und Ausstatter Nigel Lowery präsentiert einen biederen Kostümschinken am Mannheimer Nationaltheater: Tilmann Unger, Thomas Jesatko, Thomas Berau und Ensemble (v.l.) in Wagners Oper "Die Meistersinger". Foto: Hans Jörg Michel

Von Bernd Zegowitz

Mannheim. Was sind Richard Wagners "Meistersinger" nicht alles: witzig, heiter, melancholisch, böse, ironisch, sarkastisch - eine musikalische Komödie also ganz aus dem Geiste Shakespeares. Viereinhalb Stunden vergehen wie im Flug. Doch wie quälend langweilig, uninspiriert und bemüht drei Akte komische Oper sein können, zeigen die neuen Mannheimer "Meistersinger", die am Nationaltheater Premiere hatten. Und Nigel Lowery ist für alles verantwortlich, die Regie, die Bühne und die Kostüme.

Der englische Regisseur inszeniert ein Spiel im Spiel, macht Theater auf dem Theater, das ist zur Zeit irgendwie angesagt. Der Lehrbube David zieht den Vorhang zu früh auf, Hans Sachs wird in seine Rolle eingewiesen, Beckmesser probiert Kostüme an, lehnt sowohl jüdische Löckchen als auch Hakenkreuzbinde ab und entscheidet sich für den Habitus eines protestantischen Pfarrers. Was danach kommt, ist allerdings biederster Kostümschinken, ödestes Rampentheater.

Die Idee des Spiels im Spiel bleibt unterbelichtet, unmotiviert sind die Bühnenwechsel der Figuren, also von den Proszeniumslogen über die Bühne des Nationaltheaters auf die Bühne auf der Bühne. Slapstickhaft vergeigt ist die Pantomime Beckmessers in der Schusterstube, von der morgendlichen Bademantelarbeitssitzung Stolzings und Sachsens ganz zu schweigen. Zum fabelhaften Quintett im dritten Akt reicht Sachs auf einem Tablett Humpen warmen Biers, das die Beteiligten (Taufe, na klar) hinter oder über sich kippen.

Dabei gibt es Momente, die Hoffnung schöpfen lassen. Wenn die Meister bei der Aufnahmeprüfung Stolzings zu tanzen anfangen, weil sie so begeistert sind, sich aber dann wie Odysseus die Ohren verstopfen. Wenn Sachs zu Beginn des dritten Aktes in Alltagskleidung auftritt und resigniert die Sinnlosigkeit seiner Bemühungen reflektiert.

Ansonsten bietet Lowery bunte Kostüme, die auf Wagner ("Walküre"), die Oper ("Hänsel und Gretel") und den Film ("Raumschiff Enterprise", "Flash Gordon") anspielen, viel unkoordinierte Aktion, die als parodistische Bezugnahme auf die streng choreografierten Aufmärsche der Nazis besonders in Nürnberg gesehen werden können, und viel Leerlauf.

Mannheims Generalmusikdirektor Alexander Soddy hat eine weniger dekonstruktivistische Lesart der Partitur. Sein Wagner ist organisch-fließend, kompakt, dabei detailfreudig und genau. Pathos wird zugelassen, ungetrübtes C-Dur und warmer Streicherklang. Nur die Hörner haben einen rabenschwarzen Tag. Manchmal ist der Klang zu dick, etwa in der wenig prägnanten Prügelfuge

Thomas Jesatko singt einen schönen, klar artikulierenden Sachs, kann aber nicht immer vergessen lassen, dass die Rolle eigentlich für einen Bassbariton geschrieben ist. Sung Ha ist ein klangmächtig gesetzter Pogner, Tilmann Unger ein etwas überforderter, gaumig klingender Stolzing. Astrid Kessler gibt eine überdreht-soubrettenhafte Eva. Grandios ist der kernig-aufgeraute, spielfreudige Beckmesser von Joachim Goltz, den Lowery am Ende im Regen stehen lässt. Dann kommt Sachs und hält den Regenschirm über ihn.

Der Hans ist halt doch ein Guter. Dafür gibt's ungetrübten Beifall.

Info: Kartentelefon 0621/1680150; nächste Vorstellungen am 1., 10. und 25. November.