Von Harald Raab

Mannheim. Tanz kann faszinieren. Er lässt die Menschen vergessen, dass sie Erdenwesen sind, gefangen in der Gravitation ihrer physischen und sozialen Existenz. Tanz kann aber auch ein Nichts, eine Belanglosigkeit, ein Nebbich sein. Ein Lehrstück darüber gibt es im Nationaltheater Mannheim. Es heißt "Sanssouci", wie das Schloss des ollen Fritz in Potsdam.

Bewegung in Zeit und Raum, in Auseinandersetzung mit Musik: An dieser Formel muss sich Bühnentanz messen lassen. Angesagt ist eine Ballettproduktion, freilich eine der besonderen Art, denn die Tanz-Compagnie und die Oper haben sich verbündet, um uns etwas über die beiden Extreme tänzerischen Ausdrucksvermögens vorzuführen. Himmel und Hölle, Glanz und Belanglosigkeit.

Ballettchef Stephan Thoss hat eine superbe Idee, dem preußischen Flötenbläser Friedrich ein Tanzstück zu widmen. Denn der hat nicht nur wacker musiziert. Majestät muss auch etwas übrig gehabt haben für den barocken Tanz - und nicht nur für den Parademarsch von strammen Leutenants. Nach Ondit und Hofklatsch soll der Jungspund eine Affäre mit der venezianischen Tänzerin Barbarina gehabt haben.

Ein hübsches Histörchen. Jedenfalls lässt Thoss im ersten Teil seines choreografischen Projekts die Hofgesellschaft parlieren, paradieren und intrigieren, respektive herumspringen, tollen, kriechen. So duster wie das Bühnenbild von Martin Kukulies und die ganze Szene beleuchtet ist, war Sanssouci auch zu Friedrichs Zeiten nicht. "Mehr Licht!" möchte man mit Goethe der Mannheimer Inszenierung zurufen.

Es beginnt mit Bachs "Musikalischem Opfer", dem Werk, das der Kompositeur dem Preußenkönig gewidmet hat. Bachs Musik, Rezitative und Arien, bestimmte diesen Teil des Abends, konterkariert und phrasiert von Arash Safaians und Valentin Silvestrovs zeitgenössischer Auseinandersetzung mit dem Heroen Bach; musikalische Leitung: Matthew Toogood.

Choreograf Thoss lässt die recht krude und vom Publikum schwer nachvollziehbare Story über Friedrich, seine Schwestern, die Bach-Family, Voltaire und andere Protagonisten in einer deprimierend düsteren Lustschloss-Kulisse tanzen. Gedoppelt die Figur des Königs: getanzt von Joris Bergmans, gesungen von Bassbariton Marcel Brunner, und die Gestalt der Friedrich-Schwester Amalie von Emma Kate Tilson und gesungen von Nikola Hillebrand.

Niemand erwartet, dass man sich dabei klassischer oder gar barocker Stilmittel bedient. Thoss lässt mit aktuellem Ballettvokabular interpretieren. Was sonst. Doch was da rennet, rettet, flüchtet, stellt die Schwächen des Stilmix zur Schau: zirzensisch-akrobatische Turnkunststücke, Hochleistungssport, Action und Motion, aber viel zu wenig Emotion. Da entwickelt sich fast nichts zwischen den tanzenden Körpern. Alles ist mit Aplomb da und gleich wieder weg. Die Tanz- und Bewegungstechniken wirken bei aller Souveränität, vor allen in der Bodenakrobatik, routiniert, kalt: Seht her, was wir können!

Ihr Körperwerk beherrschen die Tänzerinnen und Tänzer in Mannheim mit enormer Virtuosität. Die Krux liegt im ersten Teil in der zerfaserten Choreografie. Man kommt sich vor wie im Ballettsaal. In allen Ecken machen zwei oder drei ihr Ding. Kommt es mal zu einem größeren Tableau, wird Musik mit vorhersehbaren Abläufen vertanzt.

Mit dem Raum kann dieses Konzept wenig anfangen. Er dominiert um so stärker, je mehr Kulissenteile hinauf in den Schnürboden verschwinden. Tanz geht in der zunehmenden Weite unter. Er verblasst als Kunstmedium. Es lebe das Fitness-Studio. Eine Kirchenglocke ist das einzige Requisit im zweiten Part. Auch sie entschwebt bald nach oben. Im Hintergrund nebelig-diffuses Licht, nackter Bühnenraum. Wer nach der Pause seinen Platz im Zuschauerraum nicht mehr eingenommen hat - und das taten einige - der hat ein furios-kathartisches Tanzereignis versäumt. Freilich war die Befürchtung berechtigt, dass die siebzehnköpfige Compagnie in der Wucht der Händel’schen Musik und in der stimmlich und physisch starken Präsenz des Chores (Leitung: Dani Juris) und in der Brillanz der Soli untergehen würde. Aber nein, der Tanz konnte einen gleichberechtigten, ja herausragenden Beitrag zum musikalischen Gesamtereignis präsentieren.

Und plötzlich ist alles da: der mitreißende Zauber, das unwiderstehliche Kraftfeld, die Überwältigung des Bühnentanzes: triumphal, hochdramatisch und nicht minder berührend sensibel. In den variantenreichen Tableaus formt das kompositorisch-choreografische Konzept aus der Vielheit der tanzenden Körper eine wirkmächtige sich bildende und wieder auflösende menschliche Gesamtskulptur. Der dankbar-stürmische Beifall gilt dieser beeindruckenden Leistung - und lässt die eklatanten Schwächen des ersten Teils vergessen.

