Von Marco Partner

Mannheim. "Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding." Die Marschallin aus dem "Rosenkavalier" hat sie immer noch drauf. Seit 1989 lebt die gebürtige New Yorkerin Janice Dixon in Mannheim. Im Nationaltheater schlüpfte die Sopranistin vor allem in den 90er und 2000er Jahren in große Opernrollen wie Sieglinde, Elsa oder Elvira. Auch im Jazz fühlt sich die Ausnahmesängerin, die in ihrer Jugend auch mal mit Dizzy Gillespie geprobt hat, zu Hause. Um ihr Alter macht die positiv jung gebliebene Lady aus Brooklyn gerne ein Geheimnis. Sie unterrichtet an der Musikhochschule, singt in Jazz-Clubs und vielen Kirchen – und will vom Ruhestand nichts wissen.

"Mein größtes Glück ist es, andere Menschen glücklich zu machen, ihnen einen schönen Abend zu bieten", hat sich ihre selbst gewählte Lebensaufgabe mit den Jahren nicht geändert. Bei einem Besuch auf der Bühne des Nationaltheaters an einem ganz normalen Werktag werden Erinnerungen wach. Viele Intendanten von Arnold Petersen bis Regula Gerber hat die Opernsängerin miterlebt. Mit dem Pförtner und einer Bühnenbildnerin, die sie jetzt schon seit über 30 Jahren kennen, wird schnell geflachst. "Oh my God", sagt sie, als sie ins Scheinwerferlicht blickt – spontan wird aus der "Zauberflöte" zitiert.

Heute kann sie darüber lachen, die deutsche Sprache war aber eine ihrer größten Herausforderungen. Opern von Mozart bis Wagner musste sie in kurzer lernen. "Damals kannte ich nur Wörter wie ,Kindergarten’ oder ‚Hände hoch!‘", erinnert sie sich. Wie und warum zog es sie aber nach Mannheim? Durch puren Zufall. Über Paris und Berlin gelangte sie hierher.

Doch der Reihe nach. Das musikalische Talent wird Janice Dixon sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Ihr Vater war Polizeibeamter, aber auch Jazz-Saxofonist, ihre Mutter Mezzo-Sopranistin. Früh wird sie gesanglich gefördert, in Schul- und Kirchenchören singt sie in den Kirchen New Yorks. Schnell nimmt sie der renommierte Dirigent und Komponist John Motley in seinen "All City High School Chorus" und "All City Concert Choir" auf. Man singt für Staatspräsidenten, den Papst und den Dalai Lama, in der Radio City Music Hall oder beim Aufstellen des Weihnachtsbaumes vor dem Rockefeller Center. Und ab und zu schauen bei den Proben in der Upper West Side auch mal Dizzy Gillespie und anderen Jazz-Ikonen vorbei. "Für uns war das normal, erst später wurde mir bewusst, wie schön und außergewöhnlich das war", erinnert sie sich.

John Motley würde sie auch als ihren musikalischen Vater, und Camilla Williams als ihre Musik-Mutter bezeichnen. Die Opernsängerin und Bürgerrechtlerin war nicht nur bei Martin Luther King‘s "I Have a Dream-Rede" in Washington dabei, sondern auch die erste Afroamerikanerin, die in der Wiener Staatsoper 1955 als Ció-Ció-San in "Madame Butterfly" auftrat. Nach ihrer internationalen Karriere unterrichtete Williams als Privatlehrerin in New York und als Professorin in Indiana. Eine ihre Studentinnen: Janice Dixon, die ihren Schwerpunkt auf klassischen Gesang legt. "Sie hat für viele farbige Sängerinnen Türen geöffnet", sagt die Künstlerin über ihre Mentorin.

Schon in den 70ern schwärmt Dixon für Brahms, Schubert und Mozart, geht in den USA aber mit George Gershwins Oper "Porgy and Bess" auf Tour. Erst durch die Staaten, dann nach Australien, ehe die junge Opernsängerin in Paris auf Götz Friedrich, den Intendanten der Deutschen Oper Berlin, trifft. Der lockt die New Yorkerin in ihrer Rolle als "Bess" 1988 für ein halbes Jahr ins Theater des Westens, das damals zur Deutschen Oper gehörte. Dann arrangiert eine Freundin ein Vorsingen in Mannheim. "Ich wusste gar nicht, wo die Stadt liegt, war aber so stolz über die Einladung, dass ich einfach zugesagt habe", sagt Dixon. Geprobt hat sie fürs Vorsingen fünf Arien in New York. Vier Arien singt sie dann tatsächlich, Warten in der Kantine – und plötzlich die Frage, wann sie anfangen könne. "Ich war schockiert und glücklich. Es war der Jackpot, gleich beim ersten Versuch. Wenn ich heute darüber nachdenke, bekomme ich Gänsehaut und bin immer noch sehr dankbar."

Die Mimi in Puccinis "La Bohème" soll ihre erste Mannheimer Rolle sein. Mal mimt sie die Antonia in "Hoffmanns Erzählungen", mal Agathe im "Freischütz" und dann die Elvira in "Don Giovanni". Zeit für Deutsch-Kurse bleibt da keine. "Ich habe eben wie in der Oper geredet. Wagner und Mozart waren meine Sprachlehrer." Bis 2008 ist sie Sopran-Solistin am Nationaltheater, seitdem widmet sie sich mehr ihren anderen Musik-Leidenschaften: Jazz, Soul, Gospel – und dem Gesangsunterricht an der Musikhochschule.

Wie eine Opern-Diva wirkt Janice Dixon aber nicht. Eher bodenständig, ja fast durch und durch Mannheimerisch. Beim Spaziergang durch die Oststadt bleibt sie öfter stehen, um bekannte Gesichter zu grüßen. "Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding", beginnt sie zu singen. "Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie: Sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen", singt sie in imposanter Operngebärde.