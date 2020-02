Von Monika Frank

Mannheim. Es steckt viel Herzblut in Goethes Briefroman aus dem Jahr 1774, den der 25-Jährige innerhalb weniger Wochen niederschrieb, noch stark unter dem Eindruck seiner eigenen unglücklichen Liebe zu Charlotte Buff und betroffen vom Suizid aus Liebeskummer eines engen Freundes. "Die Leiden des jungen Werthers" trafen den Nerv jener Zeit, machten den Autor über Nacht berühmt und lösten einen wahren Kult um die Titelfigur aus, der bis zu einer Welle von Selbstmorden aus Nachahmung führte. Was wäre, wenn so einer wie Werther heute die Geschichte von damals erlebte, fragte sich ein junges Regieteam unter Leitung von Jacqueline Reddington und beamte den Briefeschreiber aus der Sturm-und-Drang-Aera ins Short-Message-Zeitalter der Whatsapp- und Twitter-Generation.

Die weniger tiefschürfende als vordergründig unterhaltsame Antwort darauf gibt jetzt im Studio des Nationaltheaters Mannheim ein auf 60 Minuten begrenzter Schnelldurchgang der Romanvorlage als Solo für einen Schauspieler in doppelter Rolle. Keine leichte Aufgabe für László Branko Breiding, der hier zwei Seelen in seiner Brust vereinen muss, die wechselweise zur Sprache kommen wollen.

Vor einem Stapel weißer Umzugskartons auf sonst leerer Bühne (Ausstattung: Louis Panizza) tritt zuerst der heutige Werther in Erscheinung, ganz in sich versunken, den Kopf vom Smartphone wiederholt zum Blick ins Weite wendend, ringt er um die passenden Worte für eine Kurznachricht an die ferne Geliebte, die das Publikum dann gleich näher kennenlernen darf, wenn er im O-Ton des historischen Werthers seine erste Begegnung mit Charlotte schildert, in der Walzerseligkeit jener Ballnacht schwelgt, die ein Gewitter beendet, das beide an dieselbe Klopstock-Ode erinnert: Zeichen ihrer Seelenverwandtschaft, Keim einer verbotenen Liebe, weil Charlotte schon einem anderen versprochen ist.

Dieses Wechselspiel zwischen Goethe-Ton und Chat-Jargon wiederholt sich, ist aber ganz auf die Sprache beschränkt. In Haltung und Gestik bleibt Breidings Werther stets der gleiche, etwas linkische, verträumt wirkende Junge, rührend in seinem Hang zu kindlicher Schwärmerei und schrecklich verspielt, wenn er allerlei Souvenirs an glücklichere Tage aus den Umzugskisten hervorkramt, die auch als Projektionsfläche für Videos (Leonard Schulz) dienen, die uns u.a. einen Rundgang durch Charlottes Wohnung erlauben. Dazu passt dann wunderbar der Song von Max Rabe "Ich bin dein Mann", in dem es um die Bereitschaft geht, ein und alles für das geliebte Wesen zu sein, ob Wolf im Rudel oder Pudel, mal Philosoph, mal bisschen doof. Das dauert, und deshalb muss es dann gegen Ende der Vorstellung immer schneller und hektischer vorangehen, bis der wie ein Wahnsinniger im Kistenstapel herumwütende Werther den Kopf in einen der Kartons steckt und ein Schuss fällt, von dem man nicht weiß, ob er wirklich ernst gemeint war.

Wer "Sommers Weltliteratur to go" auf Youtube zu schätzen weiß, wo allerlei Klassisches mit Playmobil-Figuren nachgestellt wird, dürfte auch an dieser Theaterproduktion Gefallen finden. Viel Beifall, vor allem vom jungen Publikum.

Info: Weitere Vorstellungen: 19. und 28. Februar. Kartentelefon: 0621/1680150