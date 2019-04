Von Jesper Klein

Mannheim. In gewisser Weise ist das mysteriöse "House of Usher" aus Edgar Allen Poes Kurzgeschichte ein Smart Home, entsprungen aus den schlimmsten Albträumen von Technologie-Pessimisten. Nicht die Bewohner - die beim Debattieren über das Werk des Schriftstellers in die Geschichte hineingezogen werden - prägen und gestalten das Haus. Nein, hier hat das Haus die Macht über seine Bewohner.

Claude Debussy, abgesehen von "Pelléas et Mélisande" nicht gerade für seine Bühnenwerke bekannt, fand zwar Gefallen an dieser Gruselgeschichte, seine Oper "La chute de la maison Usher" blieb allerdings unvollendet. So greift man am Nationaltheater Mannheim auf die Rekonstruktion des britischen Musikwissenschaftlers Robert Orledge zurück, gedehnt und gestreckt um weitere Stücke des Komponisten.

Doch problematisch ist an diesem Abend vor allem die Inszenierung von Anna Viebrock, nicht die Musik. Begonnen bei lyrischen Salon-Klängen des Barpianisten auf der Bühne, fortgeführt vom Orchester, das sich fast unbemerkt in die Musik hineinschleicht, bis hin zu den "Nuages" aus Debussys Nocturnes für Orchester, in denen man bei all dem Bühnengrauen vor allem die Dies-Irae-Anklänge hört - das ist so weit stimmig und wird vom Orchester des Nationaltheaters glücklicherweise zupackend und nicht allzu verträumt musiziert. Auch das Sängerensemble überzeugt, allen voran Thomas Jesatko als stimmlich herausragender Hausherr Roderick, vom Mauerwerk in den Wahnsinn getrieben, und Uwe Eikötter in der Rolle des ominösen Arztes.

Leider verzettelt sich die Regie bei der Verrätselung dieser ohnehin rätselhaften Geschichte. Wer ist Lady Madeline (gespielt von Estelle Kruger), die in diesem Haus mit Eigenleben umherstreift, ohne dass sie einer der Bewohner je zu Gesicht bekommt? Dieser Frage will Viebrock in ihrer Inszenierung nachgehen.

Nachdem zunächst nur über Madeline gesprochen wird, tritt Rodericks Schwester - Inzestuöses nicht ausgeschlossen - nach einer Stunde schließlich in den Vordergrund: Sie arrangiert das Interieur, klebt ein paar Zettel um, hängt Kleidungsstücke über Grabsteine. Die Aussage dahinter bleibt wie vieles in diesem Stück im Unklaren.

Dabei hatte der Abend mit einer ebenso interessanten wie witzigen Dopplung des Bühnengeschehens im Video begonnen. Und besonders im Mittelteil des Stücks wird auf der Drehbühne ein unheimliches Porträt des steinernen Ungetüms mit seinen verborgenen Winkeln und Gängen gezeichnet. Es ist ein Haus, in das die Sonne nur eindringt, um zu sterben. Die Glühbirne flackert, in einer Holzkammer sorgt ein beleuchteter Ventilator für Gruselflair. Zum Teil collagiert Anna Viebrock hier ältere Produktionen, dazu tönen Debussys trügerische Klanglandschaften.

Als aber im Anschluss an das eigentliche Stück Videosequenzen eingespielt werden, im Inneren des Nationaltheaters aufgenommen, unterlegt mit Dialogen aus Elio Petris Science-Fiction-Film "La decima vittima", wird das alles zu viel, zu vage, zu klamaukig. Am Ende ist die Erweiterung des Stücks fast gänzlich ohne Effekt, wirklich näher kommt der Zuschauer Lady Madeline jedenfalls nicht.

Den Schlussstrich hätte man besser früher gezogen. So bleiben 90 lange Minuten bei nur verhaltenem Beifall.

