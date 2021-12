Von Nike Luber

Mannheim. Glühwürmchen tanzen zwischen den Bäumen im geheimnisvollen Dunkel des Waldes. Kein Wunder, dass sich Hänsel und Gretel hier verirrt haben. Aber das Sandmännchen lässt kleine Zelte in leuchtendem Orange herabschweben, sodass die Kinder eine kuschelige Nacht verbringen können und das Publikum die Magie des zauberhaften Bühnenbilds genießt. Das Nationaltheater Mannheim hat in seiner Umsetzung der Märchenoper "Hänsel und Gretel" aus der pandemischen Not eine musikalisch und ästhetisch reizvolle Tugend gemacht. Die Videodesignerin Judith Selenko zaubert auf eine weiße Projektionsfläche eine hinreißend verspielte Märchenwelt.

Da guckt Gretel oben aus dem Fenster heraus, während Hänsel Graffiti auf die Hauswand sprüht. Der Hunger ist groß, die Lebensfreude der beiden aber noch größer. In Victoria Stevens munterer Inszenierung toben die Kinder über die Bühne. Den erwachsenen Sängerinnen Amelia Scicolone und Shachar Lavi gelingt es als Gretel und Hänsel großartig, die Lebendigkeit und den Spieltrieb von Kindern darzustellen. Frédérique Friess und Thomas Jesatko vermitteln überzeugend die von Armut und dem damit verbundenen Stress geplagten Eltern. Der Gerichtsvollzieher war auch schon da. Natürlich zerbricht dann auch noch der Topf mit dem einzigen Essen, das der ansonsten gähnend leere Kühlschrank hergibt. Der Mutter reicht’s, sie schickt die Kinder zum Erdbeerensammeln in den Wald.

Das alles ist so geschickt inszeniert und wird so temperamentvoll gespielt und gesungen, dass man beinahe nicht merkt, wie sorgsam das Hygienekonzept umgesetzt wird. Keiner der Solisten kommt den anderen zu nahe. Nathan Lofton hat aus Engelbert Humperdincks Märchenoper eine 90-minütige Kammerversion geschaffen, die einen durchgehenden Spannungsbogen aufweist. Das Regieteam setzt neben den traumhaft schönen Bildern auf zusätzliche Mystery-Elemente. Gretel begegnet im Wald einem geheimnisvollen Jungen mit einem Luftballon. Im Traum sehen sie und Hänsel eine Schar nicht ganz greifbarer Kinder, die ihre Luftballons Gretel überreichen. Des Rätsels Lösung kommt im Finale. Zuvor wartet die Knusperhexe. Allerdings nicht in einem überdimensionierten Lebkuchenhaus. Die Hexe ist zeitgemäß mit einem Fahrgeschäft unterwegs und lockt die Kinder mit leckerem Eis an. Natürlich nur, um sie in den Ofen zu schieben und Kuchen aus ihnen zu backen! Ihre kulinarische Vorfreude auf das "Gretelchen als Brätelchen" wirkt sehr amüsant.

Zu der teils traumschönen, teils witzig-verspielten Inszenierung lässt Wolfram Kolosseus das Orchester des Nationaltheaters in üppigen Klängen schwelgen. So merkt man an einigen Stellen, wie Humperdinck und seine Librettistin Adelheid Wette fröhlich die hehre Opernwelt von Richard Wagner persiflieren. Ausgesprochen klangschön entfalten Shachar Lavi und Amelia Scicolone im Duett den "Abendsegen". Maria Polanska singt höhensicher das Sandmännchen. Thomas Jesatko und Frédérique Friess geben ein versiertes, gesanglich unterfordertes Elternpaar. Ein erfrischendes Highlight setzt Uwe Eikötter als überdrehte Knusperhexe mit Eiswaffel in der Perücke. An der Mannheimer Version von "Hänsel und Gretel" haben große und kleine Zuschauer ihre Freude.