Die Vielfalt der Insekten kommt in einem spannenden Theaterprojekt auf die Bühne. Foto: Nationaltheater Mannheim

Mannheim. (RNZ) Ein Ort, an dem es keine Insekten gibt – hört sich unmöglich an, oder? Unsere Erde ist voll von ihnen und sie leben in ihrem eigenen Kosmos aus Farben, Formen und Mustern. Fast eine Million Insektenarten sind schon bekannt und es gibt wohl noch Millionen unentdeckter mehr.

Aber wie leben Insekten und was machen sie? Ein genauer Blick durch die Lupe offenbart verborgene Miniaturwelten, die wie von einem anderen Stern zu kommen scheinen. Formen, Farben und Muster bringen die Insektenwelt zum Schillern.

Das Junge Nationaltheater bringt gemeinsam mit dem Künstlerkollektiv Compagnie Toit Végétal die Welt der Insekten auf die Bühne. Mit detailreichen Bildern, Collagen, Livemusik und Projektionen erzählt das Team von Geheimnissen, eigenartiger Schönheit und Verletzlichkeit von Insekten. Die Welt der Insekten ist spannend. Und bunt!

Info: Dienstag bis Donnerstag, 22. bis 24. Februar, jeweils 9.30 Uhr, Junges Nationaltheater Mannheim. Karten für 13 Euro unter Telefon 0 621 / 16 80 150.