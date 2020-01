Von Heribert Vogt

Mannheim. "Lumpi, der Hundi, er bleibe gesundi" – dieser schiefe Trinkspruch fällt in den besseren Tagen eines abgerissenen Rüden. Noch bevor er in der unteren und oberen Etage – am Unterleib und im Kopf – operiert wird. Aber nachdem Lumpi Hoden und Hirn eines Kriminellen eingepflanzt worden sind, mausert er sich wahrlich zu einem scharfen Hund, auch in politischer Hinsicht. Denn das Stück "Hundeherz" nach einer Erzählung von Michail Bulgakow, das in der Inszenierung von Christoph Bornmüller im Studio Werkhaus des Nationaltheaters Mannheim Premiere hatte, spielt 1925 in Moskau.

Und in den Jahren nach der Russischen Revolution grassiert ein grenzenloser Fortschrittsglaube, der auch vor Menschenexperimenten in Frankenstein-Manier nicht zurückschreckt. Frankenstein? Oder sollte man auf den chinesischen Biophysiker He Jiankui verweisen, der wohl als Erster gentechnische Eingriffe in die Keimbahn eines menschlichen Embryos vollzog und dafür kürzlich zu drei Jahren Haft verurteilt wurde?

Darüber kann man später nachdenken. Denn mitgerissen wird man erst einmal von dem streunenden Straßenköter Lumpi, den Robin Krakowski absolut phantastisch gibt – auch schauspielerisch ist der Darsteller ein ganz scharfer Hund! Gleich von Beginn an und dann auch während der wundersamen Wandlung des Vierbeiners. Rolle vorwärts vom Hund zum Menschen und Rolle rückwärts wieder zum Hund. Aber am Ende wünscht man sich doch die ordinäre Töle vom Anfang zurück: den räudigen, verletzten Hund, der aber bis in die Haarspitzen seines ramponierten Fells voll praller Vitalität ist.

Und die bricht sich bei Krakowski in wilder Promenadenmischung äffisch-teuflisch-hündisch Bahn: Mal erinnert sein Spiel an den "Planeten der Affen", mal an Mephisto in Goethes "Faust", dann hechelt er wieder als verschlagener Hund. Ist sein Lumpi schließlich zum Sowjet-Funktionär "Lumpikoff" aufgestiegen, wird es ganz hart für alle Katzenfreunde. Denn der Hardliner geht mit einem Spezialkommando auf Katerjagd: Er will "ein Land ohne Katzen", denn die haben "unsere Jobs".

Im Bühnenbild von Martin Miotk (auch Kostüme) glüht im Hintergrund die roteste Sowjetunion mit Fahnen und Uniformen; gesungen werden Arbeiterlieder wie "Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" (Musik: David Kirchner). Ort der Handlung ist die Wohnung der Medizin-Koryphäe Professor Preobraschenski mit sieben Zimmern, zu denen der OP zählt. Aber das bourgeoise Domizil liegt in einem proletarischen Wohnblock, der einer kleinen Räterepublik gleicht. Ein ums andere Mal brandet Neid gegen den Luxus des Professors auf, drohen die Sowjet-Aktivisten Schwonder (Arash Nayebbandi) und Knallikowa (Sarah Zastrau) mit Wohnraumkürzungen. Doch sie scheitern am Ruhm des Star-Mediziners: Denn offenbar allein er kann den revolutionären "Neuen Menschen" erschaffen, und zwar nur in seinen sieben Zimmern.

Man ahnt wohl schon, dass Christoph Bornmüllers Inszenierung so schrill wie laut, trashig und mit viel Klamauk über die Rampe kommt – und das vor allem auch durch die Schauspieler. Boris Koneczny verkörpert den wirren Professor Preobraschenski zwischen Standesdünkel und Ahnungslosigkeit. Seinen willfährigen Assistenten Doktor Bormenthal (László Branko Breiding) hat er einst bei sich aufgenommen – jetzt ist diese opportunistische Kreatur fast zu jeder Schandtat bereit. Und als sich die so dralle wie schließlich zupackende Professorenhelferin Sina (Almut Henkel) den entgleisenden Lumpikoff zur vergrößerten Brust nimmt, weiß dieser nach seiner OP-Rolle rückwärts – wieder hin zum Hund – nicht mehr, ob er Männchen oder Weibchen ist.

Insgesamt eine bissig-sarkastische, dick aufgetragene Botschaft, die vor zynischen Menschenexperimenten warnt. Aber man lacht auch viel in dieser krassen Mixtur aus Tragödie und Komödie, Revue und Show. Mit Verzögerung bleibt das Lachen jedoch im Halse stecken. Man hat gemerkt, dass sich 1925 nicht so sehr von 2020 unterscheidet. Denn auch heute wird wieder auf vielfältige Weise – sei es durch Selbstoptimierung oder durch medizinische Eingriffe – an einem neuen Menschen gebastelt.

Begeisterter Applaus.

Info: Termine: 18. Januar, 8., 12. Februar. www.nationaltheater-mannheim.de