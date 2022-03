Von Volker Oesterreich

Mannheim. Im Raum steht ein großes Warum – "warum nur überfällt der russische Aggressor Putin die Ukraine", fragt Marc Stefan Sickel, der Geschäftsführende Intendant des Nationaltheaters, zu Beginn des spontan angesetzten Solidaritätsprogramms im Mannheimer Opernhaus. Vom hintersten Winkel der Bühne bis zur höchsten Loge sind sich alle einig darin, die bedrängte Nation zu unterstützen und mit den Mitteln der Kunst ein klares Zeichen für den Frieden zu setzen.

Der Eintritt ist frei, die Reihen voll besetzt (bis auf wenige Sicherheitslücken aufgrund der Pandemie), und am Ende, nach dem großen Freiheitsgesang des Gefangenenchors aus Giuseppe Verdis "Nabucco", erhebt sich das Publikum zu Standing Ovations. Anschließend wird unten im Foyer für den Verein "Mannheim hilft ohne Grenzen" gespendet. Mit dem Erlös soll die westukrainische Partnerstadt Czernowitz mit Hilfsmaterialien wie Verbandszeug oder Babynahrungsmitteln unterstützt werden. Zudem möchte man Flüchtlingen helfen, die in unserer Region ankommen.

"Der Krieg gegen die Ukraine bestürzt und empört uns", erklären alle vier Sparten des Nationaltheaters: "Mit Fassungslosigkeit und großer Anteilnahme erfüllt uns das menschliche Leid." Die Künstlerinnen und Künstler sowie alle anderen Beschäftigten des Hauses stimmen in ihrem Protest gegen Putin überein mit großen Teilen der kulturellen Weltgemeinschaft. Genauso wie kürzlich bei Daniel Barenboims Solidaritätskonzert in Berlin steht auch in Mannheim die Nationalhymne der Ukraine am Beginn des Abends. Am Pult Jãnis Liepinš, der klugerweise darauf verzichtet, aufs Pathospedal zu treten, denn er weiß: Die Macht der Musik wirkt wohldosiert meist besser als aus der XXL-Ampulle. Ukrainische Volkslieder, Verdis "Macbeth" mit "Patria opressa" (Unterdrücktes Vaterland) aus allen Kehlen des Chors, aber auch die Lesung des Textes "Warum ich nicht im Netz bin" von Serhij Zhadan sowie die gänsehautgefühlige Arie der Cio-Cio-San aus Puccinis "Butterfly", kristallklar interpretiert von Viktorija Kaminskite, bilden einen Riesenstrauß, der ganz in den Nationalfarben der Ukraine blüht: blau-gelb.

Auf ganz andere Weise farbkräftig wirkt ein Bilderbuch, das zwei Ensemblemitglieder des Jungen Nationaltheaters per Projektion vor aller Augen aufblättern. Ihre Botschaft dabei: So bedrückend im Moment auch die Lage sein mag, am Ende blüht der Baum der Hoffnung.

Von Note zu Note und Beitrag zu Beitrag wird das Band der Solidarität fester geknüpft, aber trotzdem wird auch darauf verwiesen, "dass nicht jeder, der Russe ist, ein Anhänger Putins ist". Beifall auch für diesen Akt der Differenzierung. Bleibt noch Alexander Rodin, ein Komponist aus der Ukraine, der gerade in einem Keller vor den Toren Kiews Schutz sucht. Opernintendant Albrecht Puhlmann hatte gerade noch Kontakt zu ihm, sagt er in der Anmoderation des "Agnus Dei" aus Rodins 2009 uraufgeführter "Missa Luminosa". Wiederum ein Programmpunkt, der ganz auf Blau-Gelb gestimmt ist.

Info: Am nächsten Sonntag lädt das Heidelberger Theater um 11.30 Uhr zur Benefizmatinee für die Kriegsopfer.