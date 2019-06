Von Volker Oesterreich

Jeden Moment glaubt man, er könnte zur Tür hereinkommen. Könnte mit seiner klugen, besonnenen und freundlichen Art ein Gespräch beginnen über die Konzert- oder Theatersaison. Könnte ein Porträt über Künstlerpersönlichkeiten vorschlagen oder die Redaktion über die neuesten Trends der Musikszene informieren. Aber er kommt nicht mehr zur Tür herein. Rainer Köhls kritische Stimme ist am Samstag vor Pfingsten für immer verstummt.

Mehr als drei Jahrzehnte lang hat der 1960 in Rumänien geborene Musikkritiker für die "Rhein-Neckar-Zeitung" und andere Medien geschrieben: mit genauem Gespür für die feinsten Zwischentöne und mit großem Einfühlungsvermögen in die Psyche sensibler Musikerinnen oder Musiker, wenn er ein Porträt oder Interview verfasste.

Häufig besuchte Rainer Köhl auch Opern- oder Tanzpremieren in Heidelberg und der weiteren Region. Seine besondere Leidenschaft galt aber dem Jazz. Die phänomenale Entwicklung des Festivals "Enjoy Jazz" begleitete er von Anfang an in journalistischer Mission, fast jedes Jahr besuchte er auch das Jazzfestival im österreichischen Saalfelden oder das Festival für Neue Musik in Donaueschingen.

Letzteres gilt als weltweit wichtigstes Forum der Avantgarde. Nicht zuletzt brannte Rainer Köhls Leidenschaft auch für die Rockmusik. Ein enormes Spektrum: "Für Operette hatte ich ebenso ein großes Herz wie für Metal der Band Korn." So beschrieb Rainer Köhl seine Passion in einem Interview. Zeitweilig war er auch Geschäftsführer des Musikfestivals "Gegenwelten", außerdem initiierte er in Neckargemünd eine Konzertreihe, die jungen Talenten der Mannheimer Musikhochschule ein Podium bot.

1974 zog Rainer Köhl zusammen mit seinen rumäniendeutschen Eltern nach Ludwigshafen. Die Prägung durch die Kultur der Banater Schwaben leugnete er nie. Im Gegenteil, er pflegte seinen so charmanten wie melodiösen Akzent. In Heidelberg absolvierte er sein Studium der Germanistik und Musikwissenschaft mit einer Magisterarbeit über Richard Strauss’ "Elektra". Mit seiner Ehefrau und den beiden Töchtern wohnte er in Neckargemünd.

Seit einem Schlaganfall im vergangenen Sommer konnte Rainer Köhl nicht mehr schreiben. Viele Leser vermissten seine Zeilen und wandten sich besorgt an die Redaktion. Zunächst bestand Hoffnung auf Besserung, doch dann erfolgten noch während der Reha-Behandlung zwei schwere Rückschläge, von denen er sich nicht mehr erholte. In der Kulturszene löste die Nachricht von Rainer Köhls Tod große Betroffenheit aus. Sowohl Rainer Kern, der Intendant des Festivals "Enjoy Jazz", als auch Heidelbergs Theater-Intendant Holger Schultze würdigten seine große Kennerschaft.