Mannheim. (RNZ) Er war eine Figur, die Mannheim auf viele Weise geprägt hat: Peter Schäfer, der "Blumepeter". Der körperlich und geistig behinderte, kleinwüchsige Peter kommt mit seiner Familie 1891 nach Mannheim. Von der Familie wird der kleine Kerl in Gaststätten geschickt, um Blumensträuße zu verkaufen. Mit nasaler Fistelstimme bettelt er die Leute an: "Kaaf mer ebbes ab!" Der Peter fällt auf, noch vor der Jahrhundertwende taucht er auf Ansichtskarten auf mit Blumensträußchen in der Hand. So wird aus Peter Schäfer der "Blumepeter". Nach der Einweisung 1929 in die geschlossene Abteilung der "Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch" stirbt er dort 1940, in dem Jahr, in dem mehr als 2000 Wieslocher Patienten im Zuge des NS-Euthanasieprogrammes umgebracht werden.

"Mannem macht Musical" erzählt mit "Blume Peter" eine Geschichte, die einen Menschen in den Mittelpunkt stellt, der von anderen mehr benutzt als gesehen wurde. Eine Annäherung an einen, der in Mannheim zur Witzfigur wurde, in seiner Lebenslust und seiner Tragik aber mehr über die Stadt erzählt, als diese oftmals hören wollte.

Info

Mannheim, Samstag, 23. Oktober, 20 Uhr, Capitol. Karten ab 38 Euro beim RNZ-Ticketservice.